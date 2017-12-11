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这发明有点囧：用宇航员粪便造工具

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 11 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在太空长时间星际旅行中如何为宇航员提供食品和饮用水、如何处理宇航员的排泄物是个必须要解决的问题。

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卡尔加里大学获科研金牌

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加拿大卡尔加里大学研究团队获国际大赛金牌
加拿大卡尔加里大学研究团队获国际大赛金牌 © CBC

加拿大广播公司记者 David Bell 报道说，加拿大卡尔加里大学一研究团队把宇航员排泄物作为制造太空旅行所需要的工具、同时减少太空飞行器垃圾量的科研项目击败了许多竞争者脱颖而出，获得了在美国波士顿举行的国际基因工程机械设备基金会大奖赛的金牌。

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卡尔加里大学工程系学生阿丽娜Alina Kunitskaya 和医疗科学系学生萨姆Sam Wilton-Clark 等人组成的课题研究组，给他们的科研选题取的名字很有意思：“从大肠到星际探险”。

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David Bell-CBC/Submitted by Alina Kunitskaya

在接受加拿大广播公司采访时阿丽娜说，从地球到火星这样的星际旅行涉及众多问题，其中包括在太空飞行器发射载重量有限的情况下，如何保证宇航员在三年时间里的生活供给和工作材料供应的需要、如何解决生活垃圾的处理等问题。

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变废为宝

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萨姆介绍说，他们研究团队提出的一个解决办法是用基因工程技术改变大肠杆菌的基因构成，使之能够把宇航员大便中的酸排除掉、使得宇航员的排泄物能够被变成塑料，然后再用3D打印技术以塑料作为材料制造出太空飞行时所需要的工具，比如扳手和螺丝刀等。

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阿丽娜特别指出，用宇航员大便制造的工具不会有臭味，因为等到把宇航员排泄物变成塑料成分时大便已经成干燥状态，那些会产生异味的成分已经被排除。

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阿丽娜补充说，他们以大便为原料制成的工具实际上闻起来味道挺不错。

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Submitted by Lalit Bharadwaj

不知道这是否与卡尔加里大学的研究团队实际上并没有以人排出的大便作为实验材料有关；该课题组是以美国宇航局公布的大便替代物作为实验的材料。

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美国宇航局批准的大便替代物的配方是用酵母，纤维素，花生油和味噌酱按照一定比例调配的混合物。

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一举两得

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卡尔加里大学的课题研究组为了他们这个变宇航员大便排泄物为工具的研究项目特别向加拿大宇航员Chris Hadfield、 Robert Thirsk 和一些美国宇航员进行了问询调查。

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阿丽娜说，如果他们的实验成果能够应用到太空飞行器去处理宇航员排出的大便，则这不但会腾出太空飞行器宝贵的空间用于更有用的目的，而且能够减少太空垃圾问题。

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到目前为止太空飞行器处理宇航员大便的办法是用特制设备抽干大便中的水分、将其压缩装进特制的口袋后抛出太空飞行器，成为太空垃圾。

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萨姆说他们课题组研究项目的下一个步骤是，在加拿大宇航局提供的太空失重环境实验室里进一步测试他们研制的设备。

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RCI with CBC

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