别错过！本周是看流星雨的最好时光

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然每天夜晚夜空中都会有流星掠过，但一年中只是在某些夜晚才能够看到美丽壮观的流星雨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司记者Nicole Mortillaro 报道说，今年12月地球会穿过名为3200 Phaethon 的小行星留下的太空碎片；虽然穿越这个小行星碎片的时间是从12月4日到12月23日，但观看流星雨的最佳时段是12月12日到15日的夜里，因为3200 Phaethon 小行星将在12月16日从离地球1千万公里的轨道与地球擦身而过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在本星期二到星期五夜里，如果能够找到灯光少夜色黑暗的地方，则每小时会看到多达120颗以每秒35公里的速度划过夜空的流星。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们指出，下个星期观看流星雨还有特别的好处，这就是几乎没有月光的干扰。在12月13日夜里，夜空的亮光只有平常的14%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次12月份的流星雨也叫双子座流星雨，因为人们仰望星空时流星雨来自东方夜空双子座的方向。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果住在加拿大灯火繁华的大城市，观看流星雨最好要避开路灯地段。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada