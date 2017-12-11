抓紧：今年圣诞树要断货！

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许多加拿大人不喜欢人造的塑料圣诞树，觉得家里没有天然圣诞树就不叫过圣诞节。

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但今年加拿大却遇到了圣诞树不但价格上涨而且供不应求的问题。

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据加拿大广播公司记者 Marina von Stackelberg 的报道，加拿大新斯科舍省Lunenburg 地区的圣诞树农场主Fred Eidt 说，今年他们得到的圣诞树大订单数量猛增了 60%，以至于圣诞树销售季节刚开始他们供批发销售的圣诞树就已经销售一空。

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Fred Eidt与当地10个种植圣诞树的农场主结成了销售联盟，以协作大批量销售圣诞树；销售市场包括美国东南部和加勒比海地区。

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去年圣诞节前他们的销售联盟批量销售了8千个圣诞树，今年到12月初已经运出了1万3千个圣诞树。

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专家们说今年加拿大圣诞树供应紧张的主要原因是美国圣诞树短缺。几年前美国出现的圣诞树供过于求、售价暴跌的问题导致许多圣诞树种植农场改种其它农作物；而圣诞树需要好几年的生长期才能长到合乎市场需要的高度。

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虽然加拿大各地的圣诞树农场主会留有一定数量的圣诞树供应本地市场，但如果想像往年一样等到最后一分钟再去买圣诞树，恐怕会遇到圣诞树已经卖光的问题。

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