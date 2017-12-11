加拿大八旬日裔老妪致力废除核武器运动，出席领取诺贝尔和平奖

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2017年诺贝尔和平奖颁奖典礼星期日在奥斯陆举行。今年的诺贝尔和平奖授予了“国际废除核武器运动”组织。该组织的行政总监比阿特丽丝·费恩（Beatrice Fihn）与来自加拿大的广岛原子弹轰炸幸存者节子·瑟罗（Setsuko Thurlow）上台领取诺贝尔和平奖， 并在新闻记者会上发言。

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节子·瑟罗居住在加拿大的多伦多，今年85岁。 她是广岛原子弹爆炸幸存者之一，近10年来一直在推动“国际废除核武器运动”，是该组织一名积极的活动家。

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节子在星期天的演讲中回忆了1945年8月6日广岛核爆炸时的情景。她说：“当美国在广岛投下第一颗原子弹时，我还是一个13岁的小姑娘。当时在一个距离世贸中心约1.8公里的教室里上课。教学楼被原子弹爆炸的冲击波震倒，大部分在同一个房间里的同学被活活烧死， 她当时也被埋在倒塌的废墟里，后来被救出”。

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© 网络图片

她描述当时看到的情景：“原子弹爆炸造成人员伤亡惨重，出血的、烧焦的、肢体破碎的人到处可见。有的身体残缺不全、骨头上挂着肉和皮，有的腹部爆裂、肠子流出来，死尸恶臭弥漫在空气中很多天。

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节子在上世纪五十年代与一名加拿大人结婚， 移民到了多伦多。她说自己要用一生的时间呼吁反对核武器。从2007年“国际废除核武器运动”组织成立以来，更是成为其中的重要成员。因此在两个月前得知该组织荣获诺贝尔和平奖时，非常高兴。在得知他将被邀请与该组织行政总监一起去参加颁奖典礼的消息后，更是觉得非常荣幸。

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© Reuters

节子很担心目前的朝鲜紧张局势，她星期天呼吁“朝鲜和美国领导人永远不要使用核武器， 要协商解决，外交手段是最好的解决途径”。

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“国际废除核武器运动”的行政总监费恩女士则在领奖的致辞中再次敦促核国家通过一项禁止原子武器的联合国条约。 她说，我们面前只有两个选择，要么我们终结核武器， 要么让核武器终结我们。

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“国际废除核武器运动”（简称ICAN）是由101个国家的468个民间团体组成的联盟。 该组织的主要目标是促成在联合国签署《禁止核武器公约》。 这个公约在今年7月份公布，已被122个国家所接受。

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尽管这一公约到现在还未签署，也不适用于已经拥有核武器的国家。但诺贝尔和平奖委员会鉴于当今世界核武器仍在扩散，核战争的风险仍然存在，决定将今年的诺贝尔和平奖授予这个组织。 诺贝尔委员会主席在公布今年的和平奖名单时说，国际社会已在长期的努力之下， 通过了有约束力的国际协议禁止使用地雷、集束炸弹以及生物和化学武器， 但对于破坏力更强的核武器， 仍未能达成协议。“国际废除核武器运动”的努力有助于填补这方面的空白。

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© Audun Braastad/NTB Scanpix/via/Reuters) / 领奖后签署行动协议书

费恩讲到：“核战争的危险随时存在， 可能会因为一时的恐慌或粗心，由于一个错误的评论或打击，很容易地导致核战争，那就会不可避免地毁灭整个城市。而如果是有计划的军事升级则会导致滥杀无辜平民”。

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费恩还对几个拥有核武器的国家提出希望说， 希望“美国选择自由而不是恐惧，俄罗斯选择解除武装而不是毁坏，英国选择法治而不是实施高压”。她还敦促法国、中国、印度、巴基斯坦、朝鲜和以色列也这样做。

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但美国，英国和法国驻挪威的大使都没有参加周日的“诺贝尔和平奖颁奖典礼” 这三个国家只是派了二等外交官参加，而费恩早些时候告诉路透社说， 她明白这是一种“抗议”。收听 CH_Report_2-20171211-WRC20

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