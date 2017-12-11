Photo Credit: YouTube / Nobel Prize

加拿大八旬日裔老妪致力废除核武器运动，出席领取诺贝尔和平奖

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 11 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2017年诺贝尔和平奖颁奖典礼星期日在奥斯陆举行。今年的诺贝尔和平奖授予了“国际废除核武器运动”组织。该组织的行政总监比阿特丽丝·费恩（Beatrice Fihn）与来自加拿大的广岛原子弹轰炸幸存者节子·瑟罗（Setsuko Thurlow）上台领取诺贝尔和平奖， 并在新闻记者会上发言。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

节子·瑟罗居住在加拿大的多伦多，今年85岁。 她是广岛原子弹爆炸幸存者之一，近10年来一直在推动“国际废除核武器运动”，是该组织一名积极的活动家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

节子在星期天的演讲中回忆了1945年8月6日广岛核爆炸时的情景。她说：“当美国在广岛投下第一颗原子弹时，我还是一个13岁的小姑娘。当时在一个距离世贸中心约1.8公里的教室里上课。教学楼被原子弹爆炸的冲击波震倒，大部分在同一个房间里的同学被活活烧死， 她当时也被埋在倒塌的废墟里，后来被救出”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© 网络图片

她描述当时看到的情景：“原子弹爆炸造成人员伤亡惨重，出血的、烧焦的、肢体破碎的人到处可见。有的身体残缺不全、骨头上挂着肉和皮，有的腹部爆裂、肠子流出来，死尸恶臭弥漫在空气中很多天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

节子在上世纪五十年代与一名加拿大人结婚， 移民到了多伦多。她说自己要用一生的时间呼吁反对核武器。从2007年“国际废除核武器运动”组织成立以来，更是成为其中的重要成员。因此在两个月前得知该组织荣获诺贝尔和平奖时，非常高兴。在得知他将被邀请与该组织行政总监一起去参加颁奖典礼的消息后，更是觉得非常荣幸。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Reuters

节子很担心目前的朝鲜紧张局势，她星期天呼吁“朝鲜和美国领导人永远不要使用核武器， 要协商解决，外交手段是最好的解决途径”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“国际废除核武器运动”的行政总监费恩女士则在领奖的致辞中再次敦促核国家通过一项禁止原子武器的联合国条约。 她说，我们面前只有两个选择，要么我们终结核武器， 要么让核武器终结我们。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“国际废除核武器运动”（简称ICAN）是由101个国家的468个民间团体组成的联盟。 该组织的主要目标是促成在联合国签署《禁止核武器公约》。 这个公约在今年7月份公布，已被122个国家所接受。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管这一公约到现在还未签署，也不适用于已经拥有核武器的国家。但诺贝尔和平奖委员会鉴于当今世界核武器仍在扩散，核战争的风险仍然存在，决定将今年的诺贝尔和平奖授予这个组织。 诺贝尔委员会主席在公布今年的和平奖名单时说，国际社会已在长期的努力之下， 通过了有约束力的国际协议禁止使用地雷、集束炸弹以及生物和化学武器， 但对于破坏力更强的核武器， 仍未能达成协议。“国际废除核武器运动”的努力有助于填补这方面的空白。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Audun Braastad/NTB Scanpix/via/Reuters)/领奖后签署行动协议书

费恩讲到：“核战争的危险随时存在， 可能会因为一时的恐慌或粗心，由于一个错误的评论或打击，很容易地导致核战争，那就会不可避免地毁灭整个城市。而如果是有计划的军事升级则会导致滥杀无辜平民”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

费恩还对几个拥有核武器的国家提出希望说， 希望“美国选择自由而不是恐惧，俄罗斯选择解除武装而不是毁坏，英国选择法治而不是实施高压”。她还敦促法国、中国、印度、巴基斯坦、朝鲜和以色列也这样做。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但美国，英国和法国驻挪威的大使都没有参加周日的“诺贝尔和平奖颁奖典礼” 这三个国家只是派了二等外交官参加，而费恩早些时候告诉路透社说， 她明白这是一种“抗议”。收听

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 人物国际政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
人物、动物世界、环境、社会

滑冰女孩遇到了狡猾的狐狸，虚惊一场

RCI | Français

Légumes biologiques en milieu urbain et énergie solaire sont au cœur des activités de La Shop agricole … entre autres

RCI | English

Canadian orchestra offers musical journey through multicultural landscape

RCI | Español

Informe acusa a minera financiada con fondos públicos canadienses de violar derechos humanos en Brasil

العربية | RCI

قراءة إسرائيلية في قرار دونالد ترامب حول القدس

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志