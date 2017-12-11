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新斯科舍省一名男士终于找到31年前遇车祸时救他的人

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 11 十二月, 2017 , 1 条评论 ↓

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圣诞节是感恩的季节。新斯科舍省的唐尼·麦克尼尔（Donnie MacNeil）多年来有一个心愿，找到30多年前他出车祸时救她的一对夫妇。现在借助社交媒体，他终于实现了这一心愿。

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上个星期五，他尝试着通过社交媒体“脸书”（Facebook）发出一个帖子，询问是否有人记得1986年2月20日将他从撞毁的汽车里救出来，并把他送进了医院。

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麦克尼尔那年19岁，当天他开着红色的丰田皮卡返回悉尼。在凯利斯山南侧的高速公路上，他因疲倦打盹，卡车撞上了一座木桥，由于车速快， 撞击的力量大，车头被撞烂，桥梁上的木头嵌进车头，车子则翻到了路边的沟里。

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© CBC/Donnie MacNeil提供

麦克尼尔当时还有意识，他开始想会有路过的车看到他，救他。可很快沟里的水开始漫进车厢，天气又很冷。他想从车里爬出来，可车门陷在深雪里，根本无法打开。他试着把车窗玻璃摇开，从车窗爬了出来。

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他回忆说：“我爬出来后，想站起来逃走，可无法行走， 因为我的左脚在我耳边，腿已经断了。他费了很长时间挣扎着爬到了底朝天的车上。

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由于腿断了7截，他根本无法站起来让路过的车看到，加上衣服已经湿了，他感觉很快就要被冻死了。

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这时有一对夫妇开车经过。妻子凯西开车，丈夫麦克莱伦（Michael Maclellan）看到路边的沟里好像有人，就告诉了妻子。他们的车就掉头回来查看。当时车里还有他们四个月大的儿子。

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麦克莱伦回忆说：”他们看到果然有一个人受了伤，而且衣服也湿透了，冻得直打哆嗦。我们把他抬上车，开往附近的医院。麦克莱伦紧紧抱着麦克尼尔，试图给他一些温暖。

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麦克尼尔说，对有人救他的记忆很模糊。可能当时已经因失血过多昏迷了。因为他左腿膝盖以下的骨头都碎了。

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麦克尼尔后来又被转院到悉尼，腿部做了多次手术，9个月后才完全恢复。

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他在医院里恢复清醒之后曾试图找到救他的人，可医院的工作人员和警察都没有询问送他进医院来的人姓甚名谁.

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上周，麦克尼尔又一次驾车驶着当年那座桥。他想到了通过社交媒体到网上搜索。他发到脸书上的帖子被分享了5500次，终于被当时开车的凯西看到了。麦克尼尔总算找到了救命恩人。

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事实上，麦克莱伦一家在那年的夏天就搬到了卡尔加里，现在仍然住在那里。但每次回新斯科舍省，开车经过那座桥时，也会想到不知当年救的那个人现在怎么样了。

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麦克尼尔很高兴能有一个迟来的感谢机会。他说：“多年来我已经不知多少次给孩子讲过这次事故。我跟孩子说，当时作为一名19岁的年轻人，我天不怕地不怕， 结果弄断了腿”。

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麦克莱伦则期待着能在明年夏天回到新斯科舍省时与麦克尼尔见面。

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One comment on “新斯科舍省一名男士终于找到31年前遇车祸时救他的人
  1. Christine说道：
    11 十二月 2017 12 h 58 min

    很感人的故事！

    回复
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