走出家暴：从无家可归者到重型卡车司机

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

许多陷入家暴的成年人都在童年经历过暴力，似乎小时候的痛苦和恐惧变成了一种粘在身上的气味，引来其他施暴者。凯西.图卡罗（Cathy Tuccaro）四十岁以前都是这样过的，哪怕她年轻时漂亮得可以当专业模特，哪怕她有一面当单亲妈妈一面上完护士专业的毅力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过她到底不同一般。她从流落街头的人生谷底一步步走出来，给自己找到了一个神气的新职业：驾驶全世界最大的卡车。为了帮助和她境遇相同的人，她还写了一本自传。上个星期，她接受了CBC埃德蒙顿早间节目的采访。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

凯西.图卡罗的童年异常艰辛，被性侵，挨打，离家出走，被寄养，被寄养家庭的男主人猥亵后却被女主人怪罪……。她处理这些惨痛经历的方式是不去想，假装什么都没发生过。但是事实证明这并不是一个好方法。那些过去的幽灵会通过各种心理问题重新回到她的生活里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在17岁时当了模特，往来于蒙特利尔、纽约和迈阿密之间。光彩照人的照片背后有许多辛酸。她患了厌食症，曾被一个摄影师下药强奸，还曾两次试图自杀。22岁时，她下决心从零开始，搬到阿尔伯塔省贾斯珀市住下来，打算当一名护士。她结婚，生孩子，离婚，不得不独自带着孩子上学，但还是在1998年从护士专业毕业了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在随后几年的护士生涯里，她的家庭生活仍然充满暴力，而这一次连生命都受到了威胁。在2000年到2007年期间，她曾两次小产，三次被扼颈至窒息。她被威胁把她卖给人贩子。一把铁锹被特意放在门口，提醒她不知哪一天她会被埋掉。有一段时间，她白天在医院上班，晚上住在妇女收容中心。她喝酒越来越凶，终于丢掉了工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“谷底的地下室”是流落街头

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

凯西.图卡罗说，她几次落到人生谷底。但是谷底也是有不同高度的。对她来说，最低的谷底莫过于无家可归的七天。她那年42岁，女儿疏远了她，法院有案底，刚失业不久又流落街头。那几天被她称为“谷底的地下室”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她现在说起这些事来笑嘻嘻的，但当时真是绝望啊。她不停地想自己怎么会落到这一步，这就是她从今以后的生活吗？她说，那七天就像在走在大雾里，前后左右都看不到出路。第七天，一个外号叫“没牙的乔”的男子 – 可能也是流浪汉 — 看她那么沮丧，就拍着她的肩膀安慰她：“这就是生活呀，好好过吧。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这句话却让图卡罗周围的迷雾一下子消散了。她告诉自己：“不，这不是我的生活。我决不能这么过下去。”她还是像七天前一样身无分文，连身份证都被偷走了。多出来的只是离开这种生活的决心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她立刻开始寻求帮助。在加拿大，对无家可归者的帮助也许不是每天送到他们面前。但对于像图卡罗这样自己下决心走出来的人，帮助是存在的。不久后，她参加了一个职业评估咨询活动。在经过一系列能力测试和心理测试后，这位前模特和前护士被告知，最适合她的工作是操作重型机械。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

图卡罗大感意外。她毕竟已经年过四十，而且一向觉得操作重型机械是男人干的工作。不过她还是决定抓住这个机会，参加了一个名叫“妇女建设未来”的非营利组织安排的12周培训。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个培训项目的第一个效果，是让她建立了自信，“给了我脊梁骨”。培训结束后，她被一个油砂矿聘用，当了一名重型卡车司机。现在回想起那位职业咨询师对她的建议，她不由得感叹：“我的天，她说的真对啊。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在家暴关系中被贬低、羞辱和恫吓多年后，这份工作是治愈性的。图卡罗不仅找到了适合自己的职业，也重新找回了生活的乐趣。现在，她决定写出自己的故事，希望那些和她有类似经历的人能看到，她能做到的事，他们也能。“上帝给了我第二次机会，我要充分利用它。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Mark Connolly, Kyle Muzyka）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接：图卡罗用视频讲述自己的故事

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada