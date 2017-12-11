滑冰女孩遇到了狡猾的狐狸，虚惊一场

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耶洛奈夫是加拿大西北地区的首府，靠近北极圈，人口不多，但动物不少。经常会发生一些与动物有关的故事。

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© CBC / Submitted by Lana de Bastiani)

上个星期，一位叫拉娜·德·巴斯蒂亚尼（Lana de Bastiani）的姑娘做晚餐时，把肉放进烤箱之后心血来潮，想到附近的一个湖上溜冰。她穿着全新的高筒鹿皮靴，戴着一副新的河狸皮的手套。这两件传统的原住民皮毛制品都是母亲送给她的珍贵礼物。

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拉娜说，当她滑冰时注意到有一只狐狸在周围转悠，双方还有眼睛的对视。当时她也没在意， 继续戴着耳机，享受着跟着音乐在月色下滑冰的美妙。

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可当滑完冰回到岸边想脱下冰鞋换上皮靴时，她才发现靴子和皮毛手套都不见了。她当时就哭了。

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她赶紧跑回家，让她的室友和养的狗帮助她到周边地区搜索。“幸运的是，我首先找到了手套。当时真觉得是一种解脱，因为那是别的手套无法替代的。接着找靴子，可找了半天都没找到”。

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拉娜说，当天晚上她最终放弃了，怀疑狡猾的狐狸把她那只靴子拖回到洞里了。

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等回家时，烤箱里的肉已经糊掉了，她只能再烤个比萨饼当晚餐。

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可星期三下午，一个邻居发现了她丢失的靴子。只不过就是靴筒上面包边的皮子被狐狸咬掉了一些， 皮鞋带也缺了一截，整个靴子还能穿。

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拉娜说：“我估计是这支靴子对狐狸来说有点太重了，这一定是一只饿极了的狐狸，它叼着这支靴子太费力了，啃了几口之后就放弃了”。

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