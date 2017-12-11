魁北克省推出网上病历，下个月先在两个城市实行

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魁北克省卫生部自2018年1月5日起在该省拉瓦尔市和魁北克城Lebourgneuf诊所网络试行网上病历。如果顺利的话，这个项目将在明年夏天推行到全省。

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网上病历在试行的第一阶段将可以记录验血结果和医疗照相检查报告，记录患者所购药物的清单，预定或取消看家庭医生。接下来，网上病历将包括所有医疗记录，但出于法律原因，精神健康数据和少儿保护机构的数据除外。此外癌症确诊等比较敏感的诊断结果也不会直接在网上病历上显示。

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网络病历的使用将和网上银行账户的操作类似。患者可以自行决定让哪些医生看到自己的网上病历。魁省卫生部长巴莱特（Gaétan Barrette）说，网上病历朝着医生网上诊断前进了一步。

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这个项目耗资1100万加元。每年的运营费用预计为2百万加元。

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（RCI avec Radio-Canada）

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