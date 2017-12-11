BC省新民主党政府决定继续修建C水坝

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BC省新民主党政府决定继续修建引起激烈争议的C水坝。省长约翰.霍根（John Horgan）星期一（12月11日）宣布这个决定时表示，这是一个困难的决定，但是这个项目在前任政府手里已经进行到无法回头的阶段，因此除了完成它别无选择。如果不修C水坝，BC省电费将在2020年以前上涨12%。

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霍根也承认这个项目对BC省影响深远，争议极大。有报道说，甚至连他的妻子和他在C水坝问题上也意见不一致。水坝的修建将需要淹没5500公顷的土地，迁走许多农场和原住民社区。一些原住民社团已经表示将把省政府告上法庭。

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霍根领导的新民主党过去是反对这个项目的。该党在今年省选后全靠和绿党结盟才成为执政党。绿党领袖安德鲁.韦弗（Andrew Weaver）已经发表声明反对这个决定，但是他同时也表示，绿党无意挑起省选。

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BC自由党领导的上一任省政府2014年公布的报告说，C水坝当时已经耗资20亿加元。这个项目最早的造价是83亿加元。现在的预计是100亿，其中包括7亿加元的预留资金。

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（RCI with CBC, Justin McElroy）

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