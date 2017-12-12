大麻还没开卖，各级政府已开始讨论如何利润分成

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星期一，联邦政府财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）与各省财政部长在渥太华就大麻税收的分配达成协议，并确定了大麻的基本市场价格。

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在自由党政府的推动下，加拿大将在明年7月实现大麻合法化。届时除了大麻可以公开买卖，因吸大麻被判罪的人会大量减少，还能给政府带来新的税收。预计在大麻上市后的前一两年里，可以有4亿元的税收。

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本来联邦政府提出与地方政府按五五分成。但各省政府强调说，在建立大麻市场的初期，有很多工作要做，都需要地方政府承担，因此应该给地方政府留下更多的份额。

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魁北克的Hydropothecary Corp正在积极扩大生产 © PC / Justin Tang

不列颠哥伦比亚省财政部长卡罗尔·詹姆斯女士说：“ 我们讨论了地方政府要面临的挑战，以及面临的额外支出，诸如警方的执法、社区安全、教育项目、批发及零售的管理等等。市级政府也会面临很大压力”。

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最后在渥太华的会议上达成协议，大麻销售的税收将有75%留给各省。还为联邦政府规定了上限，在大麻税收总额不超过4亿元的基础上，分给联邦政府的数额每年不超过1亿加元。

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联邦政府财政部长莫诺说：“我们先定两年。两年之后再根据变化的情况重新协商，以确保我们决定正确”。

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BC省财政部长詹姆斯女士说：“星期一的协议有两点很重要，一是为联邦政府规定了1亿元的上限，这意味着， 如果税收超过了我们现在预计的数额， 那超过的部分将分给各省。第二点是我们将在两年后视情况重新讨论大麻税收如何分配更合理的问题”。

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曼尼托巴省财政部长弗雷森（Cameron Friesen）说，各省其实要承担大部分成本、风险和责任，从路边测试，到警察培训，直到解决心理健康问题。“我们从来没有从创收的角度来考虑大麻合法化。对于曼尼托巴省来说，我们最强调的重点一直是在安全方面”。

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与会的各省财政部长们都同意低价策略， 因为这样才能打击非法的黑市大麻交易，使其转向合法和规范化。预定合法的大麻价格将在每克10加元左右，其中包括一加元，即10%的税收。

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实施监管制度的启动成本将由各级政府共同承担，包括公共卫生和安全等。莫诺说，联邦政府在开始阶段为了让大麻合法化走上健康的道路，预计每年将花费至少7亿加元。

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© The Canadian Press / Sean Kilpatrick

安大略省财政部长查理·索萨（Charles Sousa）表示，非法大麻的市场现在已经很大，这说明了社会的需求。他预计大麻合法化之后的头几年后将会出现一个“实质性”的增长。但目前政府主要关注的不应是创收，而是先收回前期投资的成本，以建立分销网络和公共健康与安全措施。他说：“我们现在要采取适当的措施与非法大麻市场战斗，把它纳入到规管的体制中，然后再看如何处理收入。”

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魁北克财政部长卡洛斯·莱特奥（Carlos Leitão）表示，魁省预计每年可能会收到约6000万加元的大麻税收，这并不够支付实施大麻合法化的前期工作成本。

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联邦总理贾斯汀·特鲁多在星期一下午的议会提问期间也重申，大麻合法化之后的工作重点是限制年轻人接触，并把犯罪分子手中的利润夺过来。他说：“这意味着我们需要在定价和社区监控方面保持平衡”。

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按照莫诺的说法，星期一的财长会议还在其他领域也有收获，包括承诺要确保政府知道加拿大的公司都掌握在谁的手里，在各个司法管辖区之间协调公司记录；对那些因为生孩子或领养孩子而失去收入的父母给予更多的养老金优惠；给予残疾人或年轻时失去配偶的人更多养老金优惠。收听 CH_Report_2-20171212-WRC20

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