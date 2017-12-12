加拿大医生研究得出男性流感症状比女性严重

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加拿大一位医生在《英国医学杂志》圣诞节一期发表文章，指出男性患流感后表现出的症状比患同样流感的女性患者要严重。

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文章作者凯尔·苏（Kyle Sue）博士同时也担任加拿大纪念大学医学院的教授。

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进入严冬流感季节后，加拿大民间一向有“男性流感”这一说法，通常辞典中对这一词条的定义是：患感冒或流感的男性会夸大其症状的严重程度。但苏教授的文章指出，这一定义不对，尽管目前有关的研究数据有限，但男性流感症状比女性严重是有科学依据的。

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© CBC / Kyle Sue

白鼠实验研究显示，母白鼠的免疫力要比公白鼠强。另外一项细胞研究显示，选自63名健康男性和女性的细胞在感染感冒病毒后，来自女性的细胞的免疫反应要比男性细胞强。

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此外，还有一些临床统计，比如：香港医院2004-2010年男性因流感住院治疗的人数多于女性；

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一项美国1997-2007的统计显示男性患流感的死亡率高于女性；女性接受流感疫苗的效果要比男性好；

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一项非医学民调显示男性患流感的病假天数高于女性。

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苏教授认为研究显示：男性的免疫力低于女性。 他指出，雄性荷尔蒙睾丸素有压抑免疫力的功能，而雌性激素则相反，有刺激免疫力作用，因此年轻力壮的男性往往患流感后症状严重。

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