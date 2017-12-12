美国防止不少危险分子越境加拿大

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据加拿大广播公司记者阿丽森.克劳福德Alison Crawford报道，美国边境和签证监管当局近年来开始加紧对与加拿大边境有关的监控，从2015年1月份开始实行了名为“关注北方行动Operation Northern Watch”。

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根据美国国务院的数字，美国当局已经吊销了2400人在美国的签证，这些签证是由美国在世界85个城市的大使馆和领事馆发放的；这些人中的绝大部分是准备经过美国前往加拿大申请难民身份的。

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美国国务院的报告显示，这些被吊销在美国签证的外国人中有些人涉嫌与恐怖集团有关系，有些人涉嫌在申请赴美签证时弄虚作假，有些人涉嫌卷入人口走私偷渡活动；虽然这些持有效签证入境美国的人有些人在美国有犯罪行为，但他们中的绝大多数进入美国的目的是前往加拿大申请难民身份。

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今夏加拿大警方不得不增派人手对付非法越境问题 © CBC

在回答加拿大广播公司记者问题时，美国国务院外交安全服务局diplomatic security service (DSS)官员通过电子邮件表示，出于保密的原因美国外交安全服务局不能透露准备前往加拿大申请难民的人与哪些外国恐怖组织有关，也不能透露被吊销签证的人中有多少人准备前往加拿大申请难民。

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美国国务院外交安全服务局指出，虽然美国当局对申请赴美签证的外国人有一整套严密的审查制度，但有时会有人用虚假信息蒙混过关、获得进入美国的签证。

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非法越境者明知违法也要越境进入加拿大 © CBC

今年10月份加拿大联邦公共安全事务部长戈戴尔告诉加拿大广播公司记者说，加拿大当局发现从若干国家获得赴美签证的外国人中有不少进入美国后把美国作为跳板北上非法越境进入加拿大申请难民；戈戴尔说加拿大已经与美国有关当局就此进行了沟通，希望美国方面顺藤摸瓜找到在某些国家的美国使领馆签证发放方面的漏洞，双方合作解决大量非法越境者从美国进入加拿大申请难民的问题。

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今年夏天有段时间每天有几百名非法越境者进入加拿大魁北克省，这些难民申请者虽然主要来自海地，但也有不少人来自非洲国家。

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加拿大国家安全方面的专家勒普雷特Christian Leuprecht指出，911之后美国安全当局一直担心恐怖分子会利用加美之间漫长的边境进入美国从事恐怖袭击活动；而犯罪集团和恐怖组织已经在用假文件和假身份让恐怖组织成员和犯罪团伙成员申请并得到赴美签证、进入美国后前往加拿大申请难民身份，在加拿大落定脚跟后再伺机进入美国从事破坏活动。

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而加拿大当局一方面担心恐怖分子进入加拿大后会在加拿大或美国从事恐袭和破坏活动，另一方面担心大量非法越境者进入加拿大给加拿大移民系统和社会福利系统带来沉重负担。

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RCI with CBC

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