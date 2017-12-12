加拿大托儿费哪最高、哪最低？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

没有小孩的加拿大人看着联邦政府不断提高给有孩子家庭的现金补贴很有些嫉妒，但家里有小孩的家长们却在抱怨托儿费太贵、而且是年年上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司报道，加拿大替代政策研究中心Canadian Centre for Policy Alternatives的调查显示，加拿大一些城市的托儿费用2017年比3年前猛升了20%，更多的城市的上升幅度在10%左右。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在加拿大托儿费最贵的城市是多伦多，那里两岁以下幼儿的托儿费每个月是1758加元，一年超过2万1千加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果把幼儿托儿费与两岁以上小孩的托儿费综合起来考虑，多伦多一个有两岁以下幼儿和两岁以上小孩的家庭每个月要为这两个小孩拿出差不多3千加元的托儿费，一年就是3万6千加元；就是这么贵的托儿费，想找到收小孩的托儿所还是件不容易的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

托儿费最便宜的城市是魁北克省的蒙特利尔市，每个月只要168加元，之所以这么低是因为魁北克省政府不但规定最高的托儿收费标准、而且为托儿所提供大笔财政补助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了魁北克省之外，马尼托巴省和爱德华王子岛省政府也对托儿所收费进行管制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada