特鲁多笑开花：自由党获补选胜利

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一般来说，在选区补选中执政党容易败选、反对党容易获胜，因为选民会利用补选的机会表达反对执政党政策的立场。但星期一的补选结果却让自由党政府总理特鲁多非常高兴。

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据加拿大广播公司记者 Peter Zimonjic报道，在星期一联邦4个选区的补选中，特鲁多的自由党赢得了3个议席、比补选前增加了一个席位，其中在不列颠哥伦比亚省的一个议席是从保守党手里夺过来的；赢得该席位的是Gordie Hogg，他获得了47.5%的选票，其保守党对手的得票率是42.1%。

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自由党保住的两个联邦议会议席一个是从政坛隐退的前内阁部长Judy Foote在纽芬兰省Bonavista–Burin–Trinity的选区，获胜者是 Churence Rogers，得票率69%。

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另一个议席是因病去世的自由党议员Arnold Chan在多伦多郊区Scarborough–Agincourt的选区，获胜者是Arnold Chan的遗孀Jean Yip，她的得票率是49.4%。

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保守党保住了其在萨斯喀彻温省Battlefords-Lloydminster选区的席位，获胜者Rosemarie Falk的得票率是69.6%。

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保守党领袖谢尔上任后保守党已经连续两次在联邦选区补选中失掉了席位。

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