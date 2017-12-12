魁北克省法学家被提名为加拿大最高法院首席大法官

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现任加拿大最高法院首席大法官麦克拉伦（Beverley McLachlin）再过两天就要退休了，总理特鲁多终于宣布了对她的继任者的提名：里夏尔.瓦涅（Richard Wagner）。瓦涅今年60岁，是魁北克省法裔。他在2012年获前总理哈珀任命，进入加拿大最高法院任大法官。

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瓦涅将在下个星期一（12月18日）宣誓就职。麦克拉伦发表声明对他表示祝贺，同时赞扬他的能力和操守，相信他将“以智慧和才干领导最高法院”。

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包括首席大法官在内，加拿大最高法院共有九名大法官。麦克拉伦退休留下的大法官职位将由阿尔伯塔省法官谢拉.马丁（Sheilah Matin）接替。她在上个月获得总理任命。

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今年74岁的麦克拉伦担任首席大法官十七年。她也是加拿大第一位女性首席大法官。加拿大法官的退休年龄是75岁。如无意外，出生于1957年的瓦涅将今后十几年中执掌最高法院。

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魁北克省法律界很高兴看到瓦涅被提名，不仅是因为他来自魁省，也因为这项提名延续了由英美法系法官和欧陆法系法官轮番领导加拿大最高法院的传统。

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（RCI with CBC, Kathleen Harris and Radio-Canada）

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