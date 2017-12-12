加拿大独立企业联合会报告说， 全国劳动力短缺严重

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星期二，加拿大独立企业联合会公布了全国劳动力市场调查报告。其中提到几个省份有很多职位空缺，雇不到人手。专家认为这是经济复苏的另一个迹象。

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报告中提到阿尔伯塔省今年第三季度有将近3.4万个空缺职位，职位空缺率为2.2%。比第二季度的1.8 又有增长。

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© PC / Sean Kilpatrick

目前，最难雇到人手的是建筑公司，很多技术工人都在石油价格下跌之后的经济衰退中离开了该省。他们又不愿回来，怕再遇上经济不景气有被辞退的风险。

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加拿大独立企业联合会的经济学家特德·马里特（ Ted Mallett）认为，职位空置率的上升说明该省经济正在回暖。他但他同时强调，离经济复苏恐怕还有很长一段路要走。2014年石油价格下跌前，阿省的职位空缺率比现在要再高一倍。

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加拿大独立企业联合会的报告说，加拿大全国私营企业第三季度总共缺少36.17万个劳动力，是有史以来最高的。职位空缺率为2.8％。这些私营企业的经营范围主要是零售业、服务行业和建筑业。

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报告也提到了其他省份的劳动力短缺问题。其中不列颠哥伦比亚省的职位空缺率最高，有6万个空缺职位，空缺率为3.4％。安大略省缺少14.9万个劳动力， 空缺率为3％。

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