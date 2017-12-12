（VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images)

加拿大人爱喝酒，狂饮越来越流行

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 12 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

圣诞将至，又到了加拿大人一年中宴饮最盛的时候了。但实际上加拿大人平常就很能喝酒。去年一年，全国人民喝掉了22亿加元。平均每个达到饮酒法定年龄的加拿大人每年要喝掉229瓶啤酒，葡萄酒、威士忌、鸡尾酒和其他酒精饮料也非常受欢迎。而从加拿大的社会观念上来说，喝酒也被普遍看作是一种无害而令人愉快的习惯。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

几乎每五个加拿大人里就有一个有喝酒上瘾或喝酒过量的问题。尽管酒瘾在加拿大被称作最不讨人厌的瘾，但是去年一年里因喝酒过量进医院的加拿大人比因心脏病进医院的人还要多。酒后暴力和事故导致的经济损失每年达到146亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“狂饮式喝酒”越来越流行

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC)

近年来在加拿大，“狂饮式喝酒”（binge drinking）越来越流行。西安大略大学家庭医学系的温格勒斯（Evelyn Vingilis）教授在接受CBC采访时介绍说，男性一顿喝下5杯或更多，女性一顿喝下4杯或更多，就属于狂饮了。用作标准的一杯之量为12盎司啤酒，或者5盎司葡萄酒，或者1.5盎司烈性酒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温格勒斯说，狂饮式喝酒导致交通事故和暴力冲突增加。从长期影响来看，经常狂饮的人患肝硬化和某些癌症的风险更高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

狂饮的方式近年来在加拿大年轻人当中，尤其是年轻女性当中很受欢迎。根据最近的调查数据（2013年），超过一半的15岁以上加拿大女性承认曾经狂饮。而在2004年，这个比例是44%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(PETER PARKS/AFP/Getty Images)

温格勒斯说，社会风气比过去宽松，买酒比过去容易，政府对酒类放宽管制等等都是导致狂饮增加的原因。另外媒体和网络传播的信息也要负一定的责任。她举例说，在许多电视节目里，一个上班族回到家里，第一件事就是打开一瓶酒。给人的印象是这种与酒为伴的生活方式再正常不过了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一个西班牙人的看法：加拿大人喝酒是瞎喝，政府也是瞎管

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里市的西班牙裔移民路易.鲁弗（Luis Rufo）移民到加拿大来已经将近半个世纪，但还是看不惯加拿大人喝酒的方式，对公共场所不得饮酒的规定也是一肚子怨气。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大各地通常都禁止在街道或公园等公共场所喝酒。但是鲁弗说，去公园烧烤野餐，不让喝酒“简直是不文明”。西班牙人喝酒的时候是一定要吃东西的，这样喝酒才不伤身。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他回忆说，他来到加拿大后，第一次看到加拿大人先喝掉几瓶啤酒才吃饭，觉得无法理解。他认为，加拿大人之所以有肝硬化等喝酒引起的疾病，都是因为这个习惯。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，西班牙的饮酒法定年龄是16岁，在街上喝酒只要不打扰别人，爱喝多少喝多少。他移民前工作的公司没有卖饮料的自动售货机，但是却有卖酒的，葡萄酒和啤酒各一台！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温格勒斯：不空腹也不能减少酒精对身体的长期影响

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温格勒斯说，食物确实能够减慢身体对酒精的吸收，但是酒精的长期影响无论你是空腹喝酒还是吃了东西再喝，都是一样的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她曾在一项研究中比较过加拿大和法国。法国的人均酒精消耗量超过加拿大，他们的肝硬化发病率和酒后车祸的比例也高于加拿大，尽管他们喝酒的习惯可能和西班牙人更相似。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

至于鲁弗引以为傲的西班牙，根据世界卫生组织2012年的统计数据，17%的西班牙男性发生过酒后车祸，而加拿大男性的这个比例是13.8%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但也许鲁弗也不是全无道理，因为同一份报告说，10.2%的加拿大男性有“饮酒失调”的问题，而有同样问题的西班牙男性仅为2.3%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Duncan McCue）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大女性酗酒问题：安.庄士顿和她的《酗酒》

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 健康社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Venir en aide aux enfants réfugiés rohingyas au Bangladesh

RCI | English

Ottawa launches new fighter jet competition with warning to Boeing

RCI | Español

Ausencia de las lenguas indígenas en el Parlamento canadiense

العربية | RCI

استفتاء عام في آذار (مارس) المقبل يحدد مصير هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志