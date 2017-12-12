加拿大人爱喝酒，狂饮越来越流行

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圣诞将至，又到了加拿大人一年中宴饮最盛的时候了。但实际上加拿大人平常就很能喝酒。去年一年，全国人民喝掉了22亿加元。平均每个达到饮酒法定年龄的加拿大人每年要喝掉229瓶啤酒，葡萄酒、威士忌、鸡尾酒和其他酒精饮料也非常受欢迎。而从加拿大的社会观念上来说，喝酒也被普遍看作是一种无害而令人愉快的习惯。

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几乎每五个加拿大人里就有一个有喝酒上瘾或喝酒过量的问题。尽管酒瘾在加拿大被称作最不讨人厌的瘾，但是去年一年里因喝酒过量进医院的加拿大人比因心脏病进医院的人还要多。酒后暴力和事故导致的经济损失每年达到146亿加元。

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“狂饮式喝酒”越来越流行

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近年来在加拿大，“狂饮式喝酒”（binge drinking）越来越流行。西安大略大学家庭医学系的温格勒斯（Evelyn Vingilis）教授在接受CBC采访时介绍说，男性一顿喝下5杯或更多，女性一顿喝下4杯或更多，就属于狂饮了。用作标准的一杯之量为12盎司啤酒，或者5盎司葡萄酒，或者1.5盎司烈性酒。

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温格勒斯说，狂饮式喝酒导致交通事故和暴力冲突增加。从长期影响来看，经常狂饮的人患肝硬化和某些癌症的风险更高。

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狂饮的方式近年来在加拿大年轻人当中，尤其是年轻女性当中很受欢迎。根据最近的调查数据（2013年），超过一半的15岁以上加拿大女性承认曾经狂饮。而在2004年，这个比例是44%。

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温格勒斯说，社会风气比过去宽松，买酒比过去容易，政府对酒类放宽管制等等都是导致狂饮增加的原因。另外媒体和网络传播的信息也要负一定的责任。她举例说，在许多电视节目里，一个上班族回到家里，第一件事就是打开一瓶酒。给人的印象是这种与酒为伴的生活方式再正常不过了。

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一个西班牙人的看法：加拿大人喝酒是瞎喝，政府也是瞎管

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卡尔加里市的西班牙裔移民路易.鲁弗（Luis Rufo）移民到加拿大来已经将近半个世纪，但还是看不惯加拿大人喝酒的方式，对公共场所不得饮酒的规定也是一肚子怨气。

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加拿大各地通常都禁止在街道或公园等公共场所喝酒。但是鲁弗说，去公园烧烤野餐，不让喝酒“简直是不文明”。西班牙人喝酒的时候是一定要吃东西的，这样喝酒才不伤身。

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他回忆说，他来到加拿大后，第一次看到加拿大人先喝掉几瓶啤酒才吃饭，觉得无法理解。他认为，加拿大人之所以有肝硬化等喝酒引起的疾病，都是因为这个习惯。

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他说，西班牙的饮酒法定年龄是16岁，在街上喝酒只要不打扰别人，爱喝多少喝多少。他移民前工作的公司没有卖饮料的自动售货机，但是却有卖酒的，葡萄酒和啤酒各一台！

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温格勒斯：不空腹也不能减少酒精对身体的长期影响

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温格勒斯说，食物确实能够减慢身体对酒精的吸收，但是酒精的长期影响无论你是空腹喝酒还是吃了东西再喝，都是一样的。

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她曾在一项研究中比较过加拿大和法国。法国的人均酒精消耗量超过加拿大，他们的肝硬化发病率和酒后车祸的比例也高于加拿大，尽管他们喝酒的习惯可能和西班牙人更相似。

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至于鲁弗引以为傲的西班牙，根据世界卫生组织2012年的统计数据，17%的西班牙男性发生过酒后车祸，而加拿大男性的这个比例是13.8%。

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但也许鲁弗也不是全无道理，因为同一份报告说，10.2%的加拿大男性有“饮酒失调”的问题，而有同样问题的西班牙男性仅为2.3%。

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（RCI with CBC, Duncan McCue）

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