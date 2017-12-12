优步数据外泄，包括80多万加拿大人的姓名电邮等信息

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优步加拿大分部星期一（12月11日）表示，今年十一月披露的、去年十月在全世界范围内发生的优步数据被盗可能影响到81万5千名加拿大的优步司机和乘客。被泄露的信息包括他们的姓名、电邮和手机号。

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数据被盗事件发生在2016年。优步公司上个月透露，有超过5700万人的优步账户被盗。但是公司当时不肯说明其中有多少加拿大人，直到昨天（12月11日）加拿大个人隐私专员宣布对此事进行正式调查。

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优步表示目前没有迹象显示被盗走的信息被用于不正当目的，也没有发现信用卡号码、生日和银行账户等重要信息被下载。该公司的前安全主管把信息被盗的秘密隐藏了一年多，直到上个月有报道说，优步付了10万美元，为的是让黑客销毁数据。

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美国和英国已经开始对此事进行调查。优步加拿大发言人表示，公司将配合加拿大隐私专员的调查。

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（RCI with CP）

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