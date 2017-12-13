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偷着乐：这些加拿大议员庆幸自己没在澳洲

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 13 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司记者 Kathleen Harris 报道说，加拿大联邦众议院老资格保守党议员克莱蒙特、参议院无党派议员迪恩、众议院自由党议员卡里德女士的共同之处是他们都拥有双重国籍。

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双重国籍议员

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像他们这样拥有双重国籍甚至三重国籍的加拿大联邦议会众议员和参议员至少有22人；这些议员双重国籍中的另一个国籍包括阿富汗、黎巴嫩、葡萄牙、波兰、巴基斯坦、叙利亚、美国、英国等国家。

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幸运的是这些议员是加拿大联邦议会的众议员和参议员，因为如果在同为英联邦成员国的澳大利亚，则他们会因为其双重国籍而失去议员资格。

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澳大利亚副总理Barnaby Joyce @ Rob Griffith/Associated Press

澳大利亚

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澳大利亚政府副总理Barnaby Joyce就因为双重国籍问题而被澳大利亚法院裁决没有资格继续作为澳大利亚议会的议员。

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在加拿大，可以作为候选人通过选举成为联邦议会众议员的唯一条件是年满18岁的加拿大公民、没有服过两年以上的刑期。

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能够被加拿大总理任命成为加拿大参议员的条件是年满30岁、财产超过4千加元、是其所代表省份的居民。

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加拿大联邦议会众议院共有338个议席，而联邦参议院共有105个议席。

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Sean Kilpatrick/The Canadian Press

移民国家

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加拿大联邦议会众议员萨尔玛Salma Zahid拥有加拿大、英国和巴基斯坦三国国籍。她在英国出生而获得了英国公民身份，后来回到父亲原籍国巴基斯坦生活从而获得巴基斯坦国籍，成年后与丈夫和儿子申请得到移民身份来到加拿大并成为加拿大公民。

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萨尔玛认为其它国家对拥有双重国籍身份的人是否有资格成为议员的规定是其它国家自己的事情；而加拿大作为移民国家，除了原住民之外所有的加拿大人都是外来移民，加拿大联邦议会成员的构成正是这一多元化移民社会的反映、也是值得骄傲的事情。

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中国和印度

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中国和印度是加拿大两大移民来源国，但联邦议会中来自中国大陆和印度的议员却没有双重国籍的情况；因为来自中国和印度的议员或者是自己选择放弃原籍国国籍、或者是原籍国不准许双重国籍、要加拿大国籍就必须放弃原籍国国籍。

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加拿大联邦议会众议院有44位众议员、联邦参议院有12位参议员出生在加拿大之外的国家；他们中有很多人不知道自己现在是否仍然有出生国的国籍。

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比如加拿大新民主党联邦众议员兰戴尔Randall Garrison在44年前就从美国移民来到加拿大，他以为自己的美国公民身份早以自动作废；2017年春天他作为加拿大议会代表团成员前往美国首都华盛顿时被美国边境管理机构拦住，说他不能持加拿大护照进入美国、因为他仍然是美国公民；经过交涉虽然他被准许一次性入境美国，但被列入有问题入境者名单；最后花了3千美金才理清了他在美国的国籍身份问题。

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如果说作为加拿大联邦议会议员拥有双重国籍身份还不是什么问题的话，那些想要成为加拿大联邦政党领袖的议员却会由于双重国籍而遇到麻烦。

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比如前新民主党领袖穆凯尔、前自由党领袖迪翁就都由于同时拥有加拿大和法国国籍而受到政敌的抨击。

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加拿大前总督米凯伊.让在2005年不得不先放弃其拥有的法国国籍才能宣誓成为加拿大总督。

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