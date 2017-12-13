顺风车：省收碳排放费联邦坐享销售税

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据加拿大新闻社报道，加拿大联邦议会下属的预算署的研究报告显示，在加拿大主要省份开始实行碳排放收费和收税的温室气体减排措施后，加拿大联邦政府可以在两年内坐收5亿加元的销售税收入。

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该报告的具体测算数字是，在阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省、安大略省和魁北克省开始实行碳排放收费措施后，本财政年度在2018年3月底结束时联邦政府会得到2.36亿到2.67亿加元的产品和服务销售税GST税收收入；而到下一个财政年度结束时，联邦政府从省政府碳排放收费中得到的GST税收收入会上升到2.65亿加元到3.13亿加元。

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特鲁多的自由党联邦政府准备在2018年推出法案，授权联邦政府对达不到加拿大政府制定的温室气体减排标准的省份强制实行碳排放收费措施。

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特鲁多政府的温室气体减排措施要求在2018年对每吨温室气体排放量收费10加元，并随后每年增加收费10加元，直到2022年达到排放每吨温室气体收费50加元为止。

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自由党政府虽然承诺从各省收取的碳排放费都留给各省政府用于发展绿色能源和治理环境；但省政府指出，联邦政府把对碳排放费征收的5%GST税老实不客气的放进自己的口袋。

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