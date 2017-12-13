饿的皮包骨北极熊视频可能没那么简单

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俗话说百闻不如一见，但有时照片和视频并不能让人得出理性判断。

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据加拿大广播公司法语部Radio-Canada和英语部CBC的联合报道，加拿大北部一只北极熊饿的皮包骨、走路的力气都快没有了的视频很火爆，在社交网站Facebook上的点击量超过2200万；但生活在北极地区、常年与北极熊打交道的因纽特人却有不同的看法。

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加拿大北部Hudson湾因纽特人居住的Arviat定居点居民里奥Leo Ikakhik在过去8年来一直为环境保护和野生动物保护组织工作，主要的任务是保护北极熊。

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里奥说网上疯传的饿的皮包骨头、等待死亡的北极熊视频确实非常让人震惊。这个视频是保护海豹动物保护组织的加拿大摄影师Paul Nicklen在今年7月份拍摄的。

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这个视频被上传到网上后被作为地球迅速变暖、让北极熊这样需要寒冷环境的野生动物濒临灭绝的证据。

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但里奥认为，根据这段视频就得出地球变暖已经让北极熊接近灭绝边缘的结论有些操之过急。因为他以前也见过因为受伤或者是疾病失去猎捕能力而快饿死的北极熊，这样的北极熊看起来惨不忍睹，但这是大自然物竞天择生存法则的一部分。

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里奥说他平常见到的北极熊都很健康、吃得饱饱的；偶尔也会见到体弱多病、瘦瘦的北极熊，但那是极小部分不走运的北极熊而已。

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