看看温哥华是怎样处理危险房屋问题的

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温哥华市政府的律师这些天正在针对东区的两座宿舍楼采取法律行动，因为这两座楼存在严重的安全隐患。

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© NEWS 1130 / Lasia Kretzel

这两座楼属于萨霍塔（Sahota）家族，原来是酒店，后来成为出租房。

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今年上半年，市政府的建筑评估师对这两座建筑进行了全面的评估，认为结构上已出现问题，存在倒塌的危险。其中的一座Balmoral旅馆在6月份被关闭，导致150名租客不得不另找住所。另一座楼原来的旅馆名是Regent，由于水管漏水没及时维修已造成损坏，需要大修。

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市政府住房事务主管（Paul Mochrie）说，市政府住房管理部门在9月份再次检查了第二座楼，发现了更多的问题。住房管理部门先后向这两座楼的主人发出了400多份指令，要求其维修或关闭。

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他说，在昨天的法院首次出庭中，检控方针对楼主人提出了60项指控。其中47项是针对该家族的公司违背市政府有关住房安全的标准。

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针对第二座楼的法庭审讯预订在1月16日开庭。

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© CBC / Tina Lovgreen

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