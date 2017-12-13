太倒霉吗？爱德华王子岛男士为一瓶免费啤酒付出了大价钱

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进入12月以来，公司企业都开始陆续举办节日聚会，开车者若抵御不住酒精饮料的诱惑，就可能要付出高昂的代价。

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爱德华王子岛的一名64岁男子星期一在省法院出庭，他被指控醉酒驾驶。

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这位名叫维农·多赫蒂（Vernon Docherty）的被告在10月21日深夜1点40分驾车时被警察截住，未能通过酒精测试，受到醉酒驾驶的指控。

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他在夏洛特敦的省法院法庭上承认有罪。但在表示道歉的同时也说非常遗憾。 因为那天晚上有免费的啤酒，他就喝了一瓶。他说正是这瓶免费的啤酒让他站到了法庭上。

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法官约翰·道格拉斯（John Douglas）回应说，那瓶免费啤酒就这样变成了最贵的啤酒，“它可不是免费的”。

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法官判决多赫蒂服刑一天，罚款1000加元， 另外支付给醉驾受害者团体300加元捐款。

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多赫蒂觉得这都可以接受，他觉得最重的惩罚是最后一条：一年内他不能开车。

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