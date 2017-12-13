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联邦议会一位众议员提交的“临终治疗与服务框架”私人法案获得通过

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 13 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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星期二，一项新的有关照看临终患者的法案获得加拿大议会通过。这项私人法案是由来自安大略省的众议员马里琳•格拉杜（Marilyn Gladu）女士提出的。

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加拿大在2016年6月实行了安乐死合法化，从那以来已有2000多名加拿大人在医生帮助下安乐死亡。但也出现一些有争议的问题， 比如18岁以下年轻人有没有安乐死的权利；还有就是各省实行的标准不尽相同，临终患者得到的服务也不尽相同。

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实际上，格拉杜女士在安乐死法案还在辩论阶段就提出了对临终病人的服务标准问题。 她在2016年5月， 即安乐死法案在议会通过前一个月就向议会提交了C-277法案。但到今年5月30日才通过了众议院的审读，在12月8日通过了参议院的三读；最终于12日正式成为法律文件。

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© RCI/Marilyn Gladu

马里琳女士有化学工程师的背景，2015年在安大略省的Sarnia Lambton选区当选为国会议员。从政后在议会中担任多个职务，今年8月还被保守党议员团任命为影子卫生部长。

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12月1日， 马里琳在议会用自己发言的机会朗诵了一首讽刺自由党大麻合法化的诗。这首诗表达了许多反对大麻合法化人的心声。

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她提交 “C-277号法案”的目的是为加拿大那些接受临终治疗的人提供更好的服务。这一法案也被称为“加拿大临终治疗框架法案”，

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该法案呼吁政府制定统一的标准，为那些走向死亡的人提供优质的临终关怀服务。法案的具体内容如下：

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“加拿大卫生部必须与各省的卫生管理部门，参与安乐死临终关怀的工作人员协商，制定一份适用于医院、家庭、养老院和其它长期护理的场所，提高和改善安乐死临终关怀的大纲。

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大纲中需要明确定义什么是临终关怀？从事这一工作的人需要怎样的培训，他们能得到哪些方面的支持？”等等。

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此外法案还要求卫生部在此法生效后一年内向议会提交相关报告，然后在10天内将报告公布在卫生部的网站上。

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© CBC

各省也需要为此努力

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虽然“C-277号法案”的主要内容是指向联邦政府健康管理部门，实际上也要求各省达到统一的标准。

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在安大略省温莎市和埃塞克斯县的临终关怀医院工作的姑息治疗医生达仁·卡吉尔（Darren Cargill）博士说，由于各省负责医疗保健服务， 因此才出现了不同和差异。该法案的内容之一，就是与各省进行磋商。

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他说：“这项法案将为加拿大各省如何改善姑息治疗提供一个框架。但最终我们看到的是省级的成果。这是一个很好的开始。但只有改善了对临终关怀病人的服务方式，才算取得最后的成功”。

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达仁·卡吉尔（Darren Cargill）博士说，他很高兴议会通过这个法案，也非常赞同法案的内容。

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卡吉尔说：“法案强调了要制定明确的程序，让患者更容易获得临终护理的机会。现在的程序还不理想， 在很多地方，临终患者获得标准护理的机会低于平均水准或者更差，改进是非常重要的”。

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卡吉尔表示，在全国范围内的临终护理方面，存在着“巨大的差距”。他希望这项法案能够把标准的临终护理带给所有地区有需要的病人 – 无论是在医院，长期护理机构，还是在家中。他认为，提供更好地临终护理服务将能影响更多的不治之症患者愿意选择有尊严地安乐死。

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他说：“病人需要有这个选择。而当他们需要时，就可以得到想要的照顾。”

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这需要在多方面付出努力。 首先是要为相关服务人员提供更好的培训。目前在全国范围内临终关怀服务方面也存在很大差距， 而这与医疗保健服务人员受到的培训有关。

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卡吉尔表示：“就像我在医学院看到的，没有给予姑息治疗足够的重视，例如在护士、社会工作，乃至其它相关工作人员的培训都有待加强”。收听

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