针对加拿大难民申请人的诈骗案进入12月以来陡增

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

尽管利用新移民人生地不熟的弱点行骗在加拿大不是新鲜事，但是冒充加拿大移民难民委员会的骗子以前还没有过。今年大批外国人越境进入加拿大申请难民身份，让骗子也发现了新的商机。尤其是快到年底，骗子可能也急等用钱，导致以难民申请人为目标的诈骗案陡增。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据《蒙特利尔日报》报道，进入十二月以来，加拿大移民难民委员会已经前所未有地收到了140多份投诉。委员会发言人说，自称是移民难民委员会代表的骗子给一些难民申请人打电话，说他们正在被调查，需要补交一笔费用，否则就会被逮捕，甚至被递解出境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些骗子索要的金额通常在1000到3000加元。他们有时甚至会用难民申请人的母语打电话，以便听起来更加可信。据加拿大反欺诈中心介绍，有的受害人交钱之后又被反复勒索，损失高达10000加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大移民难民委员会估计，受骗的难民申请人远远超过投诉者的人数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Journal de Montréal, Christopher Nardi）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada