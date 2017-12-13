加拿大政府批准对乌克兰军售

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加拿大政府批准本国公司向乌克兰出售军火。这个决定是自由党内阁上个月就做出的，但是今天（12月13日）才在政府网站上公布。这是乌克兰政府早就提出的要求，据信也是乌克兰总统波罗申科（Petro Poroshenko）今年9月在渥太华和加拿大总理特鲁多会晤时的话题之一。

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加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）发表声明说，这个决定反映出加拿大和乌克兰双边关系的加强。

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现在，加拿大公司可以和乌克兰签军火合同，但是必须申请军火出口许可。每一单合同都必须写明所售军火的“最终使用者”和“最终使用评估”，以确保武器不会被用来攻击平民。

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美国目前正在考虑对乌克兰军售问题。乌克兰政府对加拿大的决定表示欢迎，并希望它能够对美国起到推动作用。可以想见，人权组织和支持东乌克兰分离武装的俄罗斯会对这个决定表示愤慨。

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（RCI with CBC, Murray Brewster）

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