创纪录：加拿大海军的夫妻舰长

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维多利亚·德威塔和克里斯·德威塔夫妇同在加拿大海军服役，他们俩都扛海军少校衔，并且先后出任同一艘军舰的舰长，海军历史学家说，这一点让他们俩创了加拿大海军记录，兴许还可以加上世界海军记录。

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维多利亚是加拿大海军中为数不多的女舰长之一，她在2013-2015年间担任加拿大皇家海军格雷斯湾号（HMCS Glace Bay）的舰长，之后她的丈夫克里斯接任该舰舰长。克里斯说格雷斯湾号上的水兵曾对他说，“长官，你知道，我在你太太手下出过海，能既在妈妈手下，又在爸爸手下当水手的感觉好不一般哦。”

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德威塔夫妇20多年前在不列颠哥伦比亚的海军基地相识，那时他们俩都是海军后备役，之后他们的职务和家庭一步步成长，现在他们有一个13岁的女儿和一个11岁的儿子。海军军官职务升迁意味着在舰艇上服役，维多利亚说他们俩得轮流任职，总要有一个人可以照顾家，这样他们俩可以既忙了工作，也不误照料孩子。现在维多利亚在哈利法克斯的海军大西洋总部工作。

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但也有时候他们出海执勤的时间上会有冲突，这种情况下他们就靠亲戚和朋友帮忙照顾孩子。维多利亚表示近年来加拿大海军在照顾军人家庭方面进步很大，否则他们夫妇没法获得目前的成就。

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维多利亚和克里斯的军中职务是平级，但克里斯觉得在家里是维多利亚说了算的时间多，维多利亚不完全同意克里斯的这一说法，不过在克里斯继任舰长时维多利亚警告他，当心，别把格雷斯湾号蹭了漆。

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