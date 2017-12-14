历史学家建议：毋销毁早年的同性性行为“犯罪”记录

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学者们建议：不要销毁当年的同性恋性“犯罪”记录

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前不久，总理特鲁多代表联邦政府向加拿大同性恋团体道歉，与此同时，众议院提交了一项提案，如果这一提案获得参众两院的通过，将允许当事人及亲属提出申请，以销毁政府档案中有关他们当年同性性行为的“犯罪”记录。

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历史学家们对联邦政府确认这些“犯罪”记录将不再对当事人造成任何影响表示欢迎，但同时表示希望保存这些记录的完整性，因为这些记录是民主进程和历史的一部分。

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社会学家盖瑞·金斯曼教授建议采用其它一些可行的办法，使其既能保证整个历史记录的完整性，又不会让这些信息对当事人造成危害。

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金斯曼教授和其他三位加拿大教授（人权和性学研究专家简特勒，历史学家胡珀，历史学家梅纳德）联名提交了一份建议书，这些专家指出这项提案多有局限，并且其具体执行措施不够缜密，将面临许多潜在的困难。但众议院的公共安全委员会在讨论通过这一提案前没有给予这几位学者在委员会做表呈演讲的机会。

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公共安全委员会已经在本周一通过了这一提案，这一提案在送回议会一读审批前还要经过加拿大公共安全局，皇家骑警和假释裁决委员会的听证。学者们担心急于为联邦政府的道歉提供支持的政治意愿将有损通过一项法案所需经过的惯常的缜密咨询和修订。

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