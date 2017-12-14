总理办公室运营副总监不恰当行为遭调查 被“休假”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理办公室的运营副总监加涅（Claude-Eric Gagne）因“不恰当行为”遭到调查，并从十一月初开始进入休假状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最早报道这一消息的是蒙特利尔的法语媒体TVA。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总理特鲁多办公室以事件正在调查中为由，拒绝作出回应，也拒绝透露调查的性质以及细节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但知情人对CBC表示，加涅被调查是因为“不恰当行为”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总理办公室传媒主任Kate Purchase在写给CBC的一封邮件中称，任何类似的行为在总理办公室都是不允许的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她表示，事件发生后，经过独立调查，当事人进入“休假状态”，等待调查结果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

至于加涅本人，在事件曝光后，他给加拿大广播公司法语发送了一封邮件，表示他否认做错了任何事情，而独立调查有助于讲出他这方面的看法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此前，特鲁多已经显示出，对于自由党以及他手下办公室人员的“不恰当行为”是“零容忍”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党议员Scott Andrews以及Massimo Pacetti遭到性骚扰指控之后，特鲁多立即对他们做出了停职的处罚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada