精酿啤酒峰值论：加拿大市场面临饱和？

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精酿啤酒也被称为手工啤酒，以规模小，精制独特而得名。近几年，加拿大精酿啤酒业发展火速，但最近有专家称这一行业将接近饱和，新出品的各色精酿啤酒将可能冲垮市场。

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西安大略大学商学院教授莱瑞·普鲁莫指出，统计数据显示加拿大精酿啤酒产量几乎达到峰值，或者说接近市场饱和。

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普鲁莫教授说，在过去5年中，精酿啤酒企业增加了一倍，达到800家，这其中包括各种小型精酿啤酒厂以及出售自制精酿品牌的酒吧。他认为目前的这一发展将不可持续。

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阿尔伯塔省最明显

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阿尔伯塔省的精酿啤酒业比加拿大其他省份发展得更快，从2013年的19家增至目前的68家，此外还有数家正在发展或建造中。该省精酿啤酒业的飞速发展得益于省政府在2013年的法规改革，此前阿尔伯塔省要求啤酒厂产量达到每年50万升才能进入市场商业销售，这一规定更改后各色小型啤酒厂（其中业包括啤酒爱好者的家酿啤酒）开始销售他们的产品。

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尽管精酿啤在目前加拿大啤酒市场上是最大的新产品赢家，但已经有迹象表明其快速发展的步伐会慢下来。据加拿大啤酒局的资料，到目前为止，今年加拿大国内的啤酒比去年同期下降了1.6%。

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增长放缓

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精酿啤酒市场份额的增长来自那些受精酿啤酒吸引而放弃老牌大路啤酒的人们，在超市里大量销售的啤酒仍旧是加美啤酒市场的主力。美国啤酒市场显示美国的精酿啤酒增长速度已经开始放缓，其中原因之一是许多人气较旺的精酿啤酒被大型跨国酿酒企业收购，而美国的精酿啤酒联合会也减低了原定的占据20%市场份额的目标。

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卡尔加里工具间酿造厂的格兰姆·谢尔曼表示阿尔伯塔人对精酿啤酒有些过热。应各方要求，他在自己的酿造厂开了讲座“那么你想开一家啤酒厂”，不少人的第一个问题是“你能挣多少钱？”回答是，恐怕不如各位想象得那么多。对新开张的精酿啤酒厂来说，钱并不容易挣。

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酒吧的空间有限

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除了新企业生存的各种困难外，酒吧的空间也是问题。

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卡尔加里的酒吧老板斯蒂芬·劳登说，新啤酒厂老板进来说他们可以卖给他任何他喜欢的品种，但他的酒吧已经没有多余的地方安置花样繁多的精酿新品种。

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让啤酒喜爱者高兴

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据统计，90%的加拿大啤酒喜爱者还只喝大企业出品的啤酒，那么可以推论精酿啤酒企业还有不少潜力吸引新的顾客，这是促使蛇湖啤酒厂的合伙人之一亚当·纳克博进入这一行当的原因之一。

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他辞了早九晚五高收入的工作，和两个同样热衷家酿啤酒的合伙人变卖了一切值钱的家当，加上贷款，投资2百万开了蛇湖精酿啤酒厂。他也有对精酿啤酒业市场点担忧，但他还是很有信心。另外，对他和合伙人来说，重要的还不光是赚钱，“是啤酒！”“是加入进一件让人们快活的事情”。

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RCI with CBC Aaron Saltzman

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