新斯科舍省的海蜇是卖给中国人还是留给濒危海龟？

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“中国人看上了我们的海蜇。”这个最近从新斯科舍省政府传出来的消息引起了当地环保人士和海龟保护组织的担忧，因为向需求巨大的中国市场出口海蜇可能会让已经属于濒危物种的棱皮海龟饿肚子。

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CBC记者Paul Withers报道说，新斯科舍省渔业水产部的商贸开发负责人斯科特.霍斯金斯（Scott Hoskings）本月初告诉一个省议会委员会，今年秋天新斯科舍省商贸代表团访问中国时，中方表示出对新斯科舍省海蜇的兴趣。“中国人已经没有海蜇可捕了，所以指望我们能出口。”

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加拿大海龟保护组织担心海蜇的商业捕捞会威胁到棱皮海龟的生存。每年6月份，上千只棱皮海龟会从中南美洲和加勒比海来到加东海域，在这里度过整个夏天。棱皮龟体型庞大，体重最高可达900公斤。它们每天要吃掉和自己的体重相当的水母，即海蜇。

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水母也是其他海龟的食物。《国家地理》上传过一段绿海龟吃水母的视频：

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“加拿大海龟网络”负责人凯瑟琳.马丁（Kathleen Martin）说，新斯科舍省海域是世界上很重要的棱皮龟栖息地之一，保护它们是我们的责任，加拿大联邦政府对此也有相关法律。中国市场很大，而海蜇不是取之不尽的。她认为，中国自己的海蜇资源被耗尽，这应该给我们敲响警钟。

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保护棱皮龟，批准新的商业捕捞活动并制定相关规定都属于联邦渔业部的职权范围。霍斯金斯说，新斯科舍省政府正在评估当地海蜇储量是否能够满足中国市场的需求。

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中国公司近年来在新斯科舍省买下多家水产加工厂。中国目前是新斯科舍省龙虾的第二大进口国。

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哈利法克斯市“生态行动中心”的环境学家苏珊娜.弗勒（Susanna Fuller）预测说，加东地区出产的大部分海产品都将被亚洲国家买走。谈到海蜇商业捕捞，她担心的是不只是棱皮龟的命运，还有对海洋生态的影响。她说，捕捞海蜇意味着砍去海洋生物的食物链的底端。

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弗勒认为，渔业管理部门在讨论商业捕捞的可能性时要把海洋生态考虑进去。整个海洋生态系统得到保护，渔业才能保持可持续性。

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（RCI with CBC, Paul Withers）

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