加拿大摊上了事儿?普京忽然指责“索契冬奥会兴奋剂来自美加”

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加拿大广播公司（CBC）驻俄国记者克里斯.布朗（Chris Brown）星期四连发多条推特，报道他在普京年终记者会上的见闻。

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俄国总统普京的年度记者会吸引大批媒体蜂拥而至。

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布朗在推特上称，今年有1600多家媒体出席。当然，其中大多数是支持普京的媒体。

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布朗表示，他等了三个小时才进入记者会现场，也看到400名技术人员安装现场超过35吨的各种媒体器材。

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盛大的普京年终记者会持续了三小时四十五分钟。主要问题包括：俄国运动员被禁止参加2018冬奥会；对美国总统特朗普的评价；以及他寻求第四次连任俄国总统。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 他还警告美国，不要对朝鲜动武，否则将面对灾难性后果。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 但普京取消了关于特朗普团队与俄国接触的提问。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 西方媒体中，只有AP和ABC得到了提问机会。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

普京忽然指责：兴奋剂来自美国、加拿大

布朗表示，整场记者会最令加拿大人吃惊的是，普京忽然抛出一个说法：美国中央情报局（FBI）是索契冬奥会俄国运动员大面积服用兴奋剂、导致被全面禁赛的幕后黑手，目的是要他个人背黑锅。

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他说，美国的中央情报局操控了证据和证人，甚至是“FBI把兴奋剂带到索契的。而兴奋剂是来自加拿大。”

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在现场的布朗称，自己完全不知道这个信息来自哪里，有什么证据？

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他尽力举起加拿大记者的牌子，希望能够得到提问机会，但是没有成功。

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12月初，国际奥委会决定全面禁止俄国运动员参加2018年1月在韩国举办的平昌冬奥会。

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寻求第四任，称反对派要搞乱俄国

从1999年底，顶替叶利钦成为临时总统开始，普京实际掌控俄国已经超过17年。他在8年总统任期到期之后，被任命为俄罗斯总理；四年之后，在2012年，再次担任俄国总统。

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前不久，65岁的普京表示，他会寻求第四任总统任期。

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在记者会上，普京表示，自已会以独立参选人的身份寻求第四任，与自己的政党拉开距离。

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俄罗斯下次大选在明年三月。

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宣布参加明年俄国总统选举、与普京竞争的俄国电视节目主持人索巴契卡（Ksenia Sobchak）接过麦克风。

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她说，她是代表所在的倾向于反对派的电视台 Dozhd TV channel （TV Rain）提出问题，因为普京拒绝参与竞选辩论。

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索巴契卡问：“大家都知道，在俄国做反对派意味着被杀，被监禁。为什么会是这样？政府害怕真正的竞争吗？” 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 普京说，政府从不害怕挑战，从来不害怕。但是，这些人是要搞乱俄国，是激进主义。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他还说，俄国大部分人不希望像乌克兰那样，俄国不能成为乌克兰。

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俄国最著名的反对派纳瓦尔尼（Alexei Navalny）已经被禁止参加明年的总统选举，理由是他曾在去年被定罪。

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纳瓦尔尼反驳称，这完全是政治迫害。

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如果普京第四次当选，任期为六年，会一直执政到2024年，他那时72岁。

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布朗表示，近期普京以及俄国政府媒体对反对派的指责主要集中在，反对派会“令俄国陷入混乱”，普京才是唯一希望。

赞扬川普政绩 斥责美国“间谍疯狂症”

美国的多个情报部门在今年年初曾发布一份报告，指俄国干扰了2016年的美国大选。在竞选期间，俄国大量网络雇佣军在脸书、推特多个社交媒体平台散布不利于希拉里的假新闻，并且出动骇客侵入民主党总部和希拉里竞选团队的邮件系统 —— 竞选期间，特朗普团队曾大量引用这些信息。

而美国国会和特别检察官穆勒也在调查川普团队在竞选期间与普京俄国的接触是否涉嫌通俄。

俄国一直否认这一指控。

普京称，那些是反对特朗普的人“捏造出来的”，目的是要让特朗普的选举胜利缺乏合法性。

他还斥责说，美国的反川普阵营有“间谍疯狂症”，对俄国的怀疑和担心是多余，并相信俄美关系会复苏。

他也赞扬了特朗普。有记者注意到，他的用词和特朗普自己在推特上的说法一致：“尽管执政时间很短，但（特朗普）取得了重大成就。你看看股市上升了多少？这说明投资者对美国经济有信心。”

普京表示他和特朗普关系，是到了可以“直呼其名唐纳德（Donald）”的程度。

加拿大俄国近期关系紧张

加拿大在今年10月初通过了“马格尼斯基人权追责法”，这是一项针对严重违反人权的个人制裁法案，同时宣布了新增加的受制裁者名单，分别来自俄国、苏丹、和委内瑞拉。

在本周三（12月13日），加拿大宣布同意向乌克兰出售军火。

俄国对此已经表示不满，警告会进行反击。

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RCI With CBC Chris Brown &AP

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