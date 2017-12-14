若斯蹄 （或称锈锈）：一只戴眼镜的狗狗获义工奖

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若斯蹄 （Rusty），或译作锈锈，是一条15岁的义工狗，他和主人乔治·艾莫斯一周三个下午在温尼伯的圣邦尼菲斯医院做义工。

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若斯蹄以他蓬松的铁锈色毛发和眼睛上架一副眼镜著称，可谓人见人爱。

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退休老先生乔治·艾莫斯说，人们问我为什么若斯蹄戴眼镜，我回答说，他架得住眼镜并且他愿意戴眼镜。艾莫斯13年前从动物收留中心领养了若斯蹄。

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艾莫斯和若斯蹄最初在医院做义工时，他们主要是帮助临终关怀病人，艾莫斯说刚开始时这义工不容易做，但他觉得义工工作让他收益匪浅，帮助临终病人使得他从一个新的角度来审视生活。

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戴眼镜的若斯蹄乖巧可爱的模样给许多病人带来欢笑。艾莫斯选择在圣邦尼菲斯医院做义工是因为他们一家多年来在那里看病，他儿子35年前出生在那里，女儿和儿媳也都在这里生孩子，他本人也曾在那里住院手术。

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若斯蹄和艾莫斯今年夏天已经获得了加拿大150年国庆参议院义工奖，明天，本星期五下午1:30，医院将再为他们俩举行一个颁奖仪式。

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