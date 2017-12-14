加拿大税制对中小企业最有利：2018年全球税制评估

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根据普华永道（PwC）和世界银行集团的最新税务评估报告，在七国集团国家中，加拿大的中小企业交税最容易，税务负担也最低。在全球190个经济体中，加拿大名列第16。

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加拿大普华永道的税务政策负责人Peter van Dijk说，对中小企业来说，加拿大税制是全世界最有效和最有利的税制之一，但是对大企业来说就差一些。另外，在加拿大财长莫诺提出的税务改革措施开始实行后，加拿大的排名可能会下降。

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根据这份报告，加拿大中小企业平均每年交八次税，花在算税、交税上的时间平均为131小时。而全球平均水平是每年交24次税，所花时间为240小时。

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加拿大中小企业的综合税率（Total Tax & Contribution Rate) 为20.9%，为七国集团中最低。最高的是法国，为62.2%。

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普华永道是四大国际会计审计事务所之一，它和世界银行集团每年公布一次对各国企业税制的评估报告。评估标准包括每年交税次数，交税所花时间，税额所占比例，获得退税和改正错漏所需时间。

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