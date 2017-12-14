加拿大人债务再创新高：挣1加元欠1.71加元

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据加拿大统计局今天（12月14日）公布的最新数据，今年第三季度加拿大人的债务与收入比再创新高：拥有每1加元可支配收入就有1.71加元的债务。从数额上来看，加拿大人家庭债务在今年9月底超过2万1千亿加元，比上一季度增加1.4%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

房贷在加拿大人家庭债务中的比例也有所上升，达到达到1万3千亿加元。家庭债务过高是加拿大经济的重大隐患。加拿大银行和经合组织等机构都发出过如此警告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些专家预测今年第四季度的加拿大人家庭债务与收入比还会更高。一是因为加拿大从2018年1月份开始将实行房贷压力测试，许多加拿大人因此赶在年底以前办完房贷手续。二是圣诞节前后是加拿大人花钱的高峰时期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大信贷咨询协会主席斯科特.汉纳（Scott Hannah）在加拿大统计局公布新数据后表达了自己的忧虑。他表示，加拿大人需要养成量入为出的习惯，控制支出，减少债务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC. Pete Evans）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada