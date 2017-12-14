谷歌搜索：2017年我们最关心的人与事

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根据谷歌公布的2017年搜索热点，加拿大人在2017年搜索最多的前五条加拿大新闻依次是渥太华参议员，今年10月因脑癌去世的乐队主唱唐尼（Gord Downie），日食，BC省选，天气。国际新闻是艾尔玛飓风，北朝鲜，特朗普新闻，比特币和日食。

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加拿大人和全世界的国际新闻搜索热点几乎一致，但是世界人民对拉斯维加斯枪击案的关注度比对特朗普的关注度更高。拉斯维加斯枪击案排在第三，而特朗普新闻未进前五。

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加拿大人搜索的前五个人物和其他国家的搜索也有很高的重合度。卷入性侵丑闻的好莱坞大佬维恩斯坦（Harvey Weinstein），前NBC记者和主持人劳尔（Matt Lauer）和好莱坞演员和导演斯佩西（Kevin Spacey）都名列前五。

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另外两个进入加拿大人搜索热点前五的人物是魁省主持人萨勒瓦（Éric Salvail）和梅拉妮.特朗普。萨勒瓦也是卷入性丑闻的名人之一。

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在其他国家进入搜索热点前五的另外两人是上个月与英国哈里王子订婚的梅根.马克尔（Meghan Markle）和意大利主持人Nadia Toffa。后者上个月揭露了一项危险的核试验。

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人们今年的求知欲似乎格外旺盛。许多人在谷歌上搜索“如何……”。谷歌以此为主题制作了一段视频：

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