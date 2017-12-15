假装在魁北克：多个俄国、乌克兰伪劣网站被揭穿

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加拿大广播公司法语(Radio-Canada)最近发现，至少８个服务器分别在俄国和乌克兰的网站，假装成在魁北克的英文新闻网。同时，也散播阴谋论以及极右言论。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 而通过谷歌新闻搜索以及广告平台，他们一个月可以得到约1300美元收益。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些网站给自己起名舍布鲁克时报，魁北克邮报，魁北克电讯报等，不一而足。

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调查显示，这些网站从2010年左右零星出现，在2016年达到了高峰。

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全网抄袭

如果你打开这些网站，表面上看，的确是关于魁北克的，关于当地的连锁超市Metro，关于飞机制造商庞巴迪，关于新当选的蒙特利尔市议员黄嘉玲（Cathy Wong）。

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但是，这些网站的英文非常蹩脚，文理不通。加拿大广播公司经仔细比对，发现这是从魁北克当地的法语新闻网站，包括Le Devoir，TVA, 以及加拿大广播公司法语（Radio-Canada），翻译过来的，而且翻译质量极其低劣。

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月入1300美元

这样赤裸裸的抄袭，如何可以在谷歌搜索上出现？

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而且，还通过了谷歌广告平台AdSense的资格。每月通过浏览转发可以获得广告收入。

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这几个假装在魁北克的网站每月收益约1300美元 —— 这相当于乌克兰人三个月的收入。

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虚假网站自我介绍

调查记者继续深挖，发现这些网站都属于一个注册ID，相似的排版，也都是蹩脚的翻译。

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如果你点击他们的自我介绍，会发现许多地方涉及造假。

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比如网站自称他们的地址在多伦多，结果被发现，那是国民邮报（The National Post）的地址。

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网站称他们的负责人叫做Ivan Koponay，这是前乌克兰足球明星的名字。

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网站自称他们的总编是Anne Marie Krebs，这是讽刺新闻洋葱网主编的名字。

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散播阴谋论、反穆斯林言论

加拿大广播公司记者还发现，这些冒充网站也传播阴谋论，比如曾刊登文章称登月是假的。

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11月20日，英国反穆斯林极右政党负责人Anne Marie Waters在脸书上转发了一篇这个网站的文章，得到了几百点击转发。

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这些假冒魁北克网站的文章，也被俄国机器人自动转发，比如几百个账号在前后几秒内一起转发了同一篇文章。

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经投诉，谷歌取消其广告资格

报道称，这些网站从2010年左右零星出现，在2016年达到高峰。

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此前，不少法语记者发现自己的文章经粗劣翻译，出现在这类的假新闻网站之后，都提出过谴责。

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加拿大广播公司向谷歌提出问题：为什么这些网站可以使用谷歌广告AdSense的平台？为什么这些网站的新闻会出现在谷歌搜索当中？

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谷歌迅速回应。谷歌加拿大的发言人Aaron Brindle表示，谷歌不希望这些假冒新闻网站使用我们的搜索功能。

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经谷歌审定，这些假冒魁北克的网站违反了谷歌的规定。

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目前，谷歌已经取消了他们的广告平台使用权，也将他们从谷歌新闻名单中除名。

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