Graphic illustration: Sophie Leclerc/Radio-Canada

假装在魁北克：多个俄国、乌克兰伪劣网站被揭穿

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期五 15 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司法语(Radio-Canada)最近发现，至少８个服务器分别在俄国和乌克兰的网站，假装成在魁北克的英文新闻网。同时，也散播阴谋论以及极右言论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而通过谷歌新闻搜索以及广告平台，他们一个月可以得到约1300美元收益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些网站给自己起名舍布鲁克时报，魁北克邮报，魁北克电讯报等，不一而足。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

调查显示，这些网站从2010年左右零星出现，在2016年达到了高峰。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

服务器在俄国的网站，称自己为“舍布鲁克时报”。网络截图／CBC

全网抄袭
如果你打开这些网站，表面上看，的确是关于魁北克的，关于当地的连锁超市Metro，关于飞机制造商庞巴迪，关于新当选的蒙特利尔市议员黄嘉玲（Cathy　Wong）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，这些网站的英文非常蹩脚，文理不通。加拿大广播公司经仔细比对，发现这是从魁北克当地的法语新闻网站，包括Le Devoir，TVA, 以及加拿大广播公司法语（Radio-Canada），翻译过来的，而且翻译质量极其低劣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

月入1300美元
这样赤裸裸的抄袭，如何可以在谷歌搜索上出现？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而且，还通过了谷歌广告平台AdSense的资格。每月通过浏览转发可以获得广告收入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这几个假装在魁北克的网站每月收益约1300美元 —— 这相当于乌克兰人三个月的收入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虚假网站自我介绍
调查记者继续深挖，发现这些网站都属于一个注册ID，相似的排版，也都是蹩脚的翻译。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果你点击他们的自我介绍，会发现许多地方涉及造假。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如网站自称他们的地址在多伦多，结果被发现，那是国民邮报（The National Post）的地址。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网站称他们的负责人叫做Ivan Koponay，这是前乌克兰足球明星的名字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网站自称他们的总编是Anne Marie Krebs，这是讽刺新闻洋葱网主编的名字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

散播阴谋论、反穆斯林言论
加拿大广播公司记者还发现，这些冒充网站也传播阴谋论，比如曾刊登文章称登月是假的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

11月20日，英国反穆斯林极右政党负责人Anne Marie Waters在脸书上转发了一篇这个网站的文章，得到了几百点击转发。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些假冒魁北克网站的文章，也被俄国机器人自动转发，比如几百个账号在前后几秒内一起转发了同一篇文章。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

经投诉，谷歌取消其广告资格
报道称，这些网站从2010年左右零星出现，在2016年达到高峰。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此前，不少法语记者发现自己的文章经粗劣翻译，出现在这类的假新闻网站之后，都提出过谴责。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司向谷歌提出问题：为什么这些网站可以使用谷歌广告AdSense的平台？为什么这些网站的新闻会出现在谷歌搜索当中？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

谷歌迅速回应。谷歌加拿大的发言人Aaron Brindle表示，谷歌不希望这些假冒新闻网站使用我们的搜索功能。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

经谷歌审定，这些假冒魁北克的网站违反了谷歌的规定。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

目前，谷歌已经取消了他们的广告平台使用权，也将他们从谷歌新闻名单中除名。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 因特网

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Le perlage évocateur de l’Algonquine Jobena Penotoquot en résidence au MBAM

RCI | English

Canada lagging behind on electric vehicles: think-tank

RCI | Español

Las desapariciones forzadas e involuntarias

العربية | RCI

عائلة سورية لاجئة تروي معاناتها وتأقلمها الناجح

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志