什么让央行行长波罗兹睡不好觉？

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加拿大中央银行行长波罗兹在年底前接受了加拿大广播公司的采访，对加拿大经济的表现做了评估，并披露了让他担心的主要经济问题。

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据加拿大广播公司记者阿姆斯特朗 Peter Armstrong报道，波罗兹自从担任加拿大中央银行行长以来可以说经济方面的坏消息是一个接一个，用他自己的外交辞令来说是“一系列让人失望的消息”。

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加拿大央行行长波罗兹接受加拿大广播公司采访 © CBC

对于习惯了坏消息的加拿大中央银行行长波罗兹来说，即便是今年加拿大经济出现了健康的走势，他仍然观察到一些负面因素；并半开玩笑的说这些负面因素中有几个会让他夜里醒来睡不着觉。

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星期四波罗兹对加拿大俱乐部发表年末中央银行政策讲话时列举了四个让他睡不好觉的问题：一个是在银行和金融系统越来越依靠网络运行的情况下，网络安全和黑客袭击的问题；一个是加拿大房价虚高和加拿大人债台高筑的问题；第三是年轻人就业难问题；第四是比特币的投机狂潮。

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在网络安全问题上，加拿大央行行长波罗兹认为加拿大金融机构在网络安全方面是个薄弱环节，一旦一个银行受到网络黑客的袭击而瘫痪、其他金融机构也会受到影响；所以各个金融机构要重点发展备份系统，在主要系统受到网络袭击而瘫痪的情况下，能够在最短的时间内用备份系统重新启动。

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房价高、民众负债高是加拿大经济的主要风险之一 © CBC

在加拿大人债台高筑和几个大城市房价虚高的问题上，波罗兹希望联邦政府金融监管机构推出的房贷申请压力测试的新规定能够迫使加拿大购房者少借贷、买小一点的房子；而减少房贷供应也会给过度火热的房地产市场降温，从而达到一箭双雕的目的，从整体上提高加拿大经济和金融体系抗击震荡的能力。

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对于年轻人就业难的问题，波罗兹说虽然加拿大经济今年增加了35万个就业机会，但只有5万个就业机会由年轻人获得，实际上15岁到24岁之间的年轻人的就业率降到了20年来的最低水平。在加拿大有25万个就业岗位找不到合格雇员的情况下，波罗兹认为有效的就业培训是一个必须要加强的领域。

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比特币狂潮说明中央银行需要考虑自己的数字货币 © CBC

对于价格不断翻跟头暴涨的比特币，加拿大中央银行行长波罗兹告诫投资者不要被比特币像巴黎埃菲尔铁塔左侧图那样的价格单边上升图形所迷惑，要知道把金钱投入比特币与其说是投资还不如说是在赌博。不过，波罗兹认为比特币热潮说明人们在呼唤数字货币，中央银行也需要与时俱进的考虑推出自己的数字货币。

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