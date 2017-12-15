Chris Young/Canadian Press

什么让央行行长波罗兹睡不好觉？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 15 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大中央银行行长波罗兹在年底前接受了加拿大广播公司的采访，对加拿大经济的表现做了评估，并披露了让他担心的主要经济问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者阿姆斯特朗 Peter Armstrong报道，波罗兹自从担任加拿大中央银行行长以来可以说经济方面的坏消息是一个接一个，用他自己的外交辞令来说是“一系列让人失望的消息”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大央行行长波罗兹接受加拿大广播公司采访
加拿大央行行长波罗兹接受加拿大广播公司采访 © CBC

对于习惯了坏消息的加拿大中央银行行长波罗兹来说，即便是今年加拿大经济出现了健康的走势，他仍然观察到一些负面因素；并半开玩笑的说这些负面因素中有几个会让他夜里醒来睡不着觉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四波罗兹对加拿大俱乐部发表年末中央银行政策讲话时列举了四个让他睡不好觉的问题：一个是在银行和金融系统越来越依靠网络运行的情况下，网络安全和黑客袭击的问题；一个是加拿大房价虚高和加拿大人债台高筑的问题；第三是年轻人就业难问题；第四是比特币的投机狂潮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

在网络安全问题上，加拿大央行行长波罗兹认为加拿大金融机构在网络安全方面是个薄弱环节，一旦一个银行受到网络黑客的袭击而瘫痪、其他金融机构也会受到影响；所以各个金融机构要重点发展备份系统，在主要系统受到网络袭击而瘫痪的情况下，能够在最短的时间内用备份系统重新启动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
房价高、民众负债高是加拿大经济的主要风险之一
房价高、民众负债高是加拿大经济的主要风险之一 © CBC

在加拿大人债台高筑和几个大城市房价虚高的问题上，波罗兹希望联邦政府金融监管机构推出的房贷申请压力测试的新规定能够迫使加拿大购房者少借贷、买小一点的房子；而减少房贷供应也会给过度火热的房地产市场降温，从而达到一箭双雕的目的，从整体上提高加拿大经济和金融体系抗击震荡的能力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于年轻人就业难的问题，波罗兹说虽然加拿大经济今年增加了35万个就业机会，但只有5万个就业机会由年轻人获得，实际上15岁到24岁之间的年轻人的就业率降到了20年来的最低水平。在加拿大有25万个就业岗位找不到合格雇员的情况下，波罗兹认为有效的就业培训是一个必须要加强的领域。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
比特币狂潮说明中央银行需要考虑自己的数字货币
比特币狂潮说明中央银行需要考虑自己的数字货币 © CBC

对于价格不断翻跟头暴涨的比特币，加拿大中央银行行长波罗兹告诫投资者不要被比特币像巴黎埃菲尔铁塔左侧图那样的价格单边上升图形所迷惑，要知道把金钱投入比特币与其说是投资还不如说是在赌博。不过，波罗兹认为比特币热潮说明人们在呼唤数字货币，中央银行也需要与时俱进的考虑推出自己的数字货币。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Le perlage évocateur de l’Algonquine Jobena Penotoquot en résidence au MBAM

RCI | English

Canada lagging behind on electric vehicles: think-tank

RCI | Español

Las desapariciones forzadas e involuntarias

شابّة وضعت رأسها بين يديها وبدت عليها علامات القلق/Paulius Brazauskas/Shutterstockالعربية | RCI

التدخين واستهلاك الكحول متراجع في أوساط طلاّب المعاهد في اونتاريو

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志