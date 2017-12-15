过去三个月特鲁多自由党民意先跌后升

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据加拿大广播公司民意调查分析专家Éric Grenier报道，加拿大联邦议会秋季会期开始时特鲁多自由党政府在民意测验中据领先地位，在这届秋季会期结束时特鲁多自由党在民调中仍然处于领先地位。

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不过如果不看结尾而看秋季议会的中期阶段，自由党处于守势、民意测验出现下跌；因为反对党抓住财政部长莫尔诺的税务改革计划和媒体披露的莫尔诺可能涉嫌利益冲突和假公济私的问题大做文章。

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根据加拿大广播公司对全国选民民意的追踪调查分析，特鲁多自由党现在的选民支持率是39.6%，比9月份联邦议会秋季会期开始时下滑了2个百分点。

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不过，比起2016年加拿大联邦春季会期结束时特鲁多自由党享有的45.5%的选民蜜月支持率来说仍然是有不小的降幅。

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加拿大联邦两个主要反对党保守党和新民主党都在今年秋季选出了新领袖，但这似乎对这两个政党的选民支持率没有明显的影响。

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谢尔领导的保守党的选民支持率现在是32%，比今年9月份上升了1个百分点；而辛格领导的新民主党的选民支持率是16.6%，微升了不到1个百分点。

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加拿大联邦政坛的另外两个小政党绿党和魁北克党团的选民支持率分别是6.7%和4.2%。

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