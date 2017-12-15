2018年餐饮业趋势：餐馆涨价、送餐增多

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加拿大达尔豪西大学 （Dalhousie University）和圭尔夫大学 （University of Guelph,）的研究人员刚刚发布了一年一度的 “加拿大食品价格报告” （Canada’s Food Price Report ），报告还预测说，2018年加拿大的餐饮业会有几个新的趋势，包括餐馆涨价、送餐增加等等。

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餐馆涨价

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报告说，明年加拿大人外出用餐，会发现餐馆的价格上涨 4% – 6%，这个增幅远远高于餐馆价格通常的年增幅 1% – 3% 。

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报告说，由于拉尼娜天气现象，以及整个北美地区天气干燥，蔬菜价格预计将上涨 4%-6%，自然，高出的成本价会被转移到消费者身上。

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© Marko Roy

食品总体涨价 “温和”

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不过，在其他食品类别中，大部分的涨价会低于整体通货膨胀率，目前的通货膨胀率是1.4%。

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报告说，预计奶制品、烘焙食品、肉类和海鲜的价格将上涨 0 – 2%，水果的价格可能会上涨 1% 至3%。总体而言，2018年食品价格预计将温和上涨 1% 至 3%。

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报告的主要作者，达尔豪西大学教授西里文·查尔博瓦（Sylvain Charlebois）说：“由于我们所说的亚马逊效应，食品店不得不给出很多折扣”。

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“亚马逊效应” 指的是今年早些时候亚马逊收购了 Whole Foods，导致加拿大的大型食品连锁商 Metro，Sobeys 和 Loblaw 都不得不调整价格，以应对竞争。

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类别 预测涨价 餐馆 4 % à 6 % 乳制品和蛋类 0 % à 2 % 水果和坚果 1 % à 3 % 面包和谷类 0 % à 2 % 肉类 0 % à 2 % 蔬菜 4% à 6 % 食品杂货 0 % à 2 % 鱼类和海鲜 0 % à 2 % 所有类别 1 % à 3 %

© Photo : Radio-Canada

家庭食品预算的 30% 将花在下饭馆上

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虽然上餐馆会更贵，但从来不会委屈自己的加拿大人并不会因此而却步。

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根据上述报告，2018年，加拿大的家庭将把食品总预算的近 30% 花在下饭馆上， 这是有史以来的最高比例。

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查尔博瓦认为，很多餐馆已经意识到这种转变，需求在增加，餐馆认为这是一个提价的机会。

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报告预计，一个典型的 4 口之家，2018年花在外出吃饭的钱将平均每家增加 208 加元，与去年相比涨幅为 8%。

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预计2018年加拿大家庭全年的平均食品支出将为 11,948 加元，约占家庭平均收入的 9% 至 9.5%。

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送餐增加

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餐饮业的另一个趋势，就是靠 App 来订餐的人也越来越多。

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弗拉德·格鲁扎（Vlad Grouza）是多伦多市瑞尔森大学（Ryerson University）物理系的硕士生，他赚取学费的一个途径就是骑自行车给在网上订餐的人送食品。

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他说，他亲眼目睹加拿大通过应用程序订餐的人越来越多，尤其是在天气恶劣的时候，送餐的订单就会激增。

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Vlad Grouza © Chris Dunseith/CBC

格鲁扎服务的公司是 Foodora，这个网上订餐公司服务的城市包括多伦多、温哥华、蒙特利尔、魁北克市、埃德蒙顿和卡尔加里。

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如果订单不到 30加元，送餐的费用是 4.5加元，如果订单超过30加元，送餐费则为 3.50加元，这个公司表示，送餐者平均每小时可以挣到 19 – 20 加元。

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Just Eat 是另外一个也是第一个进入加拿大网上订餐市场的公司，这个公司现在有100多万加拿大固定客户。

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消费者追求方便

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市场研究公司 NPD 集团食品的服务部执行主任罗伯特·卡特（Robert Carter）表示，消费者追求方便是对食品行业最具影响力的一个趋势。

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卡特说，过去，麦当劳等快餐店提供的开车买餐服务满足了一定需求，但现在是数字化时代，据估计目前加拿大人通过 App 的叫餐花费每年达16亿加元。

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卡特说，与其他零售行业一样，食品行业也在受到技术的影响。随着技术的发展，一些新的商业模式正在形成。

除了通过 App 叫餐外，现成烹饪袋 – Meal Kits 也占据了1.5亿加元的市场，这是一种已经把一餐原料搭配好，方便人们自己烹饪的服务。

© Darryl Dyck/Canadian Press

（RCI with CBC）

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