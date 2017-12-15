魁北克省中小学明年9月将把性教育课纳入必修课

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从明年 9月份开始，加拿大魁北克省的所有中小学都将把性教育课程列为必修课，魁省教育部长塞贝斯蒂安·普鲁克斯（Sébastien Proulx ）本周宣布了这个消息。

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加拿大广播公司报道说，性教育课将向学生们教授有关性、解剖学、社会角色、性侵犯、性关系和性病等方面的知识。

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© CBC/file

魁北克省在 2015-2016 学年就开始进行有关性教育课的试点项目，但这个计划一直引起争议。

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教师工会抱怨说教师们没有获得有关这一课程的足够培训，而有些家长则认为低年级的小学生年纪太小，课程内容对他们不宜。

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教育部长普鲁克斯在魁北克市对记者们说，我知道这不是一个容易的话题，是敏感的问题，但开设这一课程是有必要的。

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（RCI with CBC ）

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