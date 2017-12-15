加拿大制造业10月份意外降温

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加拿大统计局周五报告说，今年10月制造业的销售额意外下滑，下降了0.4%，总销售额为535亿加元。

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经济学家们原以为10月份制造业销售额会有 1%的增长。

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报告说，在21个行业中有8个销售下滑，尤其是汽车业，销售额下滑多达6.7%，这已经是汽车业连续第二个月销售下降。

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专家们说，部分原因是由于10月份一些装配厂停产，安大略省的通用汽车 CAMI 汽车工厂的工人进行了一个月的罢工，10月中旬才结束。

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© Hala Ghonaim/CBC)

加拿大统计局说，10月份化工和机械行业的销售额也有所下降，而石油和煤炭以及木制品行业的销售额则有所增长。

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加拿大皇家银行高级经济学家内森·詹森（Nathan Janzen）表示，制造业未来仍将面临挑战，特别是考虑到北美自由贸易协定重新谈判有可能导致“糟糕”的结果。

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他接着说，不过，也有积极的一面，美国工业部门的强劲增长预计将带动对加拿大产品的进口需求。

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（RCI with CBC）

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