BC省移民顾问黄世惠欺骗客户侵吞巨款：省证券委员会裁决

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BC 省证券委员会星期三（12月13日）裁定，温哥华移民顾问黄世惠（Paul Se Hui Oei）从投资者手中骗取、侵吞将近4百万加元，把这些资金用于个人目的。黄世惠的受害者多是想通过投资方式移民加拿大的中国人。此案被披露后，《纽约时报》（New York Times），《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）和《国民邮报》（National Post）等媒体都进行了报道。

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《纽时》记者Dan Levin说，黄世惠很会拉关系，刻意渲染自己和加拿大政界要人的关系，以此博得受害者信任。2015年秋，一些中国投资者要求他还钱，他的应对是把自己和总理特鲁多及其他政界人士的合影寄给他们看。《国民邮报》的报道因此题为“在温哥华，一张照片值一百万”。

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他用这类方法让中国客户相信他神通广大，只要把钱交给他投资，就能获得加拿大永久居留权。一位名叫江益成（译音）的浙江商人回忆说，他几次去温哥华考察，黄世惠都开着一辆宝马带他和其他中国客户四处游览，设宴款待他们，当然也少不了展示他和加拿大官员的合影。

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江益成相信了黄世惠。他拉其他中国人入伙，成立财团向黄世惠的回收公司项目投资300万美元。黄世惠谎称这个项目已经获得BC省政府批准，因此不仅可以给江益成等投资人带来丰厚回报，而且能以此申请投资移民身份，获得加拿大永久居留权。

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BC省证券委员会说，中国投资人被要求把钱打入温哥华律师佩斯奇索利多（Joe Peschisoliduo）的信托账户。他同时也是列治文东选区的联邦议员。因为需要与中国客户打交道，他也有一个中文名字“苏立道”。他早年加入自由党，后跳槽到改革党（保守党前身），2002年重回自由党。现为自由党议员。

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有律师，有信托账户，这让投资人觉得放心。他们没想到的是，只有将近一半的投资被用在回收公司项目上了。该项目总共筹得1330万加元投资，其中有690加元被黄世惠转进了自己的账户。

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这些钱被他用来买豪车，办选美比赛。他在BC省自由党和联邦自由党的筹款活动中也很慷慨。《国民邮报》说，BC自由党从黄世惠的回收公司投资基金中获得37888加元。

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联邦自由党发言人说，黄世惠向多个省级政党和包括保守党在内的联邦政党捐过款。

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2013年，黄世惠的回收公司宣告破产。但是他并没有放过投资者，还在以翻盘为诱饵鼓励他们追加投资。

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现在，有BC省证券委员会星期三的裁决，黄世惠可能会被处以罚款，并且被逐出证券行业。但是，从该委员会过去的“执法记录”看来，受害人获得赔偿的可能性并不大。据《温哥华太阳报》的调查，过去十年来，委员会裁定的将近4亿加元的罚款，落实的还不到2%。

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BC省政府批评委员会工作不力。但也有一些专家认为，加拿大法律本身存在漏洞，对白领犯罪的惩罚不足。和黑社会洗钱、恐怖组织筹款等犯罪活动相比，政府对白领诈骗罪行也不够重视。

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（RCI with National Post and New York Times, Dan Levin）

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