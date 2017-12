BC省移民顾问黄世惠欺骗客户侵吞巨款：省证券委员会裁决

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

BC 省证券委员会星期三(12月13日)裁定,温哥华移民顾问黄世惠(Paul Se Hui Oei)从投资者手中骗取、侵吞将近4百万加元,把这些资金用于个人目的。黄世惠的受害者多是想通过投资方式移民加拿大的中国人。此案被披露后,《纽约时报》(New York Times),《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)和《国民邮报》(National Post)等媒体都进行了报道。

《纽时》记者Dan Levin说,黄世惠很会拉关系,刻意渲染自己和加拿大政界要人的关系,以此博得受害者信任。2015年秋,一些中国投资者要求他还钱,他的应对是把自己和总理特鲁多及其他政界人士的合影寄给他们看。《国民邮报》的报道因此题为“在温哥华,一张照片值一百万”。

他用这类方法让中国客户相信他神通广大,只要把钱交给他投资,就能获得加拿大永久居留权。一位名叫江益成(译音)的浙江商人回忆说,他几次去温哥华考察,黄世惠都开着一辆宝马带他和其他中国客户四处游览,设宴款待他们,当然也少不了展示他和加拿大官员的合影。

江益成相信了黄世惠。他拉其他中国人入伙,成立财团向黄世惠的回收公司项目投资300万美元。黄世惠谎称这个项目已经获得BC省政府批准,因此不仅可以给江益成等投资人带来丰厚回报,而且能以此申请投资移民身份,获得加拿大永久居留权。

BC省证券委员会说,中国投资人被要求把钱打入温哥华律师佩斯奇索利多(Joe Peschisoliduo)的信托账户。他同时也是列治文东选区的联邦议员。因为需要与中国客户打交道,他也有一个中文名字“苏立道”。他早年加入自由党,后跳槽到改革党(保守党前身),2002年重回自由党。现为自由党议员。

有律师,有信托账户,这让投资人觉得放心。他们没想到的是,只有将近一半的投资被用在回收公司项目上了。该项目总共筹得1330万加元投资,其中有690加元被黄世惠转进了自己的账户。

这些钱被他用来买豪车,办选美比赛。他在BC省自由党和联邦自由党的筹款活动中也很慷慨。《国民邮报》说,BC自由党从黄世惠的回收公司投资基金中获得37888加元。

联邦自由党发言人说,黄世惠向多个省级政党和包括保守党在内的联邦政党捐过款。

2013年,黄世惠的回收公司宣告破产。但是他并没有放过投资者,还在以翻盘为诱饵鼓励他们追加投资。

现在,有BC省证券委员会星期三的裁决,黄世惠可能会被处以罚款,并且被逐出证券行业。但是,从该委员会过去的“执法记录”看来,受害人获得赔偿的可能性并不大。据《温哥华太阳报》的调查,过去十年来,委员会裁定的将近4亿加元的罚款,落实的还不到2%。

BC省政府批评委员会工作不力。但也有一些专家认为,加拿大法律本身存在漏洞,对白领犯罪的惩罚不足。和黑社会洗钱、恐怖组织筹款等犯罪活动相比,政府对白领诈骗罪行也不够重视。

(RCI with National Post and New York Times, Dan Levin)

