执政两年后，自由党通过的法案只有保守党同期一半

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再过一个星期，加拿大议会就要休会了，有什么没做完的事，没通过的法案，只能等到来年复会再说了。特鲁多第一个任期过半。根据CBC新闻部的统计，到本星期为止，自由党政府通过了34项法案，只有哈珀政府同期的一半。

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保守党在2011年5月的大选中赢得议会多数席位，摆脱了几年来作为少数政府所受的羁绊。从2011年6月到2013年6月，有61项法案通过众参两院投票及御准，正式成为法律。

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纽芬兰省纪念大学政治学系的凯利.布里杜克（Kelly Blidook）说，哈珀政府此前已经作为少数政府执政五年，有了相当的准备。一个没有透露姓名的自由党人士说，保守党参议员对一些法案采取拖延战术。例如，关于变性人权益的C-16法案在参议院讨论了八个多月。

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保守党参议员大卫.卡楚克（David Tkachuk）却说，自由党政府说是要让加拿大有一个独立的参议院，实际上只想让它在对自己合适的时候独立。

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自由党过去两年通过的法案中有三分之一是个人法案，其中包括数项由反对党议员提出的。

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（RCI with CBC，John Paul Tasker）

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