差点成了盘中餐：五十只来自韩国的狗在加拿大康复

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一家韩国南杨州的养狗场不久前被关闭。国际动物保护组织从那里救出了170只狗，其中50只被送到加拿大。它们在安大略省剑桥市的一个临时收容所受到医治和照料，现在已经康复，即将被送往到安省和魁北克省的动物收容站，让加拿大人收养。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大动物保护组织负责人吕贝卡.奥德沃斯（Rebecca Aldworth）在接受CBC采访时介绍说，养狗场把这些狗关在铁丝笼子里，很少给它们水和食物。它们刚来时瘦骨嶙峋，非常惊恐不安，身上满是伤口。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在韩国养狗卖肉并不违法，许多人以此为生。但是韩国法律又不把肉狗视为牲畜，因此养狗业成为缺乏监管的法律灰色地带。只有在狗的生活环境实在骇人听闻，引起公众愤慨和动物保护组织关注时，养狗场才会被关闭。南杨州这家是2014年以来如此被关闭的第十家韩国养狗场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年也有一百多只从中国玉林狗肉节被救下的狗来到了加拿大蒙特利尔和多伦多等地。据统计，亚洲每年有大约3千万只狗被饲养和宰杀。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Jackie Sharkey）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada