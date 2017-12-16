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多伦多帕金森患者南希•维克斯寻求安乐死的曲折故事

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期六 16 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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自2016年6月以来，加拿大已有超过2,500名患有不治之症的病人选择了”安乐死”。他们每个人生前都有与疾病抗争的痛苦经历。而在寻求安乐死的过程中，因为有严格的条件限制，有的顺利，有的曲折。多伦多一位帕金森症患者-64岁的南希·维克斯（Nancy Vickers）就经历了一个漫长的过程才得到医生的帮助。

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南希在2005年被诊断患有帕金森氏病之后，健康状况就每况愈下。她对加拿大广播公司的记者说：“帕金森氏症一天一天， 一点一点地夺走你的生命”。

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南希觉得自己的人生已经很圆满，已经没有什么遗憾。她说：“我非常幸运，能够在世界各地旅行和拥有很多好朋友。我真的不想像一棵烂蔬菜那样度日，每天流着口水， 什么都做不了”。

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因此在2016年6月加拿大出台安乐死合法化的法律之后， 南希就决定也要申请安乐死。她的亲戚朋友也都支持她的决定。

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堂妹简·瓦塔纳比（Jane Watanabe）说：“也许有人觉得南希还需要再深思一下。但我知道，她确实已经想好了，真的想这样做”。

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南希曾经的男友， 后来一直是好朋友的卡巴智（Dalil Kabbage）说：“南希是70年代长大的一代人的典型代表，性格中即有传统的印迹，也有现代的任性，但充满着自由精神。她一直也是希望能按自己的期望的方式离世”。

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绝症可以确诊， 但死亡日期很难预见

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但当南希真的开始寻求医生帮助她安乐死时，却出现了意想不到的障碍。她先找自己的家庭医生鲍尔·克拉默（Paul Cramer）博士。克莱默博士开始同意帮助她，可后来又变了卦。因为在向加拿大一个向医生提供法律建议的组织咨询时，一位律师告诉克拉默博士，维克斯的病情不符合法律规定的安乐死标准。具体地说，申请安乐死的病人不仅是患了绝症，还必须是已经可以预见活不了多久了。

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克拉默博士说：“这给医生带来了一定的压力，因为有时很难预测病人什么时候死亡。我需要得到保证，不会因为帮助病人安乐死而被逮捕或被送入监狱。没有这个保证，我就无法帮助维克斯”。

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在为医生提供法律建议组织工作的一位医生说：“安乐死的每个案例都有完全不同的情况，因此我们从不告诉医生什么能做，什么不能做。而只是告诉他们可能存在的风险。如何向病人解释资格和标准？我们会提醒医生患者注意是不是已经到了可预见死亡的程度。

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不同的医生有不同的解读

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家庭医生的回答让南希和她的堂妹有些沮丧， 但他们并没有灰心， 她们试图联系省政府的医疗保健机构。

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南希说：“我不会放弃努力，直到实现自己的心愿。反正我现在的生活已经像是在地狱中了，我不想继续留在这里了”。

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经过几次与省政府的卫生管理部门联系之后， 南希拿到了另一名多伦多医生的联系方式。那位医生到南希的家里了解她的病情后说：“我第一次见到的南希是一个很虚弱的人，已经几乎不能从自己的房间走到洗手间。 在与她详谈之后， 我同意帮助她”。

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南希的选择

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在得到这位医生的同意之后，南希选择了11月9日作为自己安乐死的日期。

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在那天之前几天，医生检查了她的文件，并反复询问南希“你是否依然确定要安乐死，你可以随时改变主意”。而每次南希都是握住医生的手说：“我很高兴你能帮助我”。

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11月9日，南希邀请了几名亲朋好友到她的公寓参加送别会。除了她的堂妹， 还有侄子和两个密友。

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64岁的南希·维克斯还风趣地对大家说：“今天我戴上了胸罩，我已经很久没戴了。”

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南希进到自己的卧室，大家随后跟了进去。在和大家告别之后，医生给她打了一针。十分钟后，南希实现了自己医疗辅助死亡的愿望。

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全国都存在类似问题，但却是进步的开端

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南希这种经历其实在加拿大全国都存在。 加拿大倡导安乐死的民间团体“有尊严的死亡”首席执行官莎娜兹·古库尔（Shanaaz Gokool）说，对安乐死法律条文的不同理解导致不一样的决定。这是全国性的问题，从一个医院到另一个医院，从一位医生到另一位医生，都有不同的解读。

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她说： “我们也不能责怪南希的家庭医生， 因为他试图弄清南希是否符合申请安乐死的条件。 他是医生，不是律师，没有接受法律解释的训练。 南希的案例说明了一个信念已经下定决心的患者，可以在某种程度上为自己辩护。从国家的角度看，这是一个非常大的进步，但它是全新的，正以有条不紊的方式推进，这是正常的”。收听

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