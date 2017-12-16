Nieman Lab, 尼曼新闻媒体实验室的2018 媒体预测 – 新闻组织中桥梁角色的崛起

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Nieman Lab，尼曼新闻媒体实验室是哈佛大学尼曼新闻学基金会赞助的一个研究机构，专门探索和研究网络和数字背景下新闻学和媒体人的挑战和出路。

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2018年来临之际，尼曼新闻实验室推出了一个“2018预测”系列。该系列的头一个预测是来自CondéNast International的知识分享负责人Federica Cherubini的 ，名为《新闻组织中的桥梁角色的崛起-THE RISE OF BRIDGE ROLES IN NEWS ORGANIZATIONS》

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在2018年，重要的是我们开始认真思考这些角色以及他们的角色如何发展。这些工作不容易分类，难以解释。这些角色不仅是在晚宴上，还是在与父母的对话中，甚至同事中都需要额外的解释。 FEDERICA CHERUBINI



数字化带来新 记者+X 角色

随着数字化转型，新闻室中出现了新的角色。互动记者带着开发者和设计师的技巧来讲故事。社交媒体编辑，现在更频繁地被称为用户互动编辑-即将观众带入新闻编辑室。分析和数据专家经常以“持续增长编辑”的头衔从营销部门转移到新闻编辑部，从编辑的角度引导观众增长。最近，我们看到产品经理越来越多地参与编辑项目，缩小了工程师和记者之间的差距。

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这些角色的特点是新技能的发展，但也是推动新闻机构文化变革的重要组成部分。

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传统角色曾经有明确定义的标签将越来越不是整个行业的规范。相反，连接部门和专业以及作为翻译人员的角色 – 不是语言，而是思维方法。他们将在推动数字发展的公司中扮演更重要的角色。

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这些是通过在不同学科交叉工作来打破障碍的混合角色。他们讲新闻、工程和产品管理的“语言”。他们专注于如何改进合作，是多学科团队的一部分。虽然他们可以汇报到一个部门，但他们经常在新闻编辑部作为产品的代表人。

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如何创建下一代产品思想家的挑战现在成为新闻发布会上讨论的话题。德克萨斯大学奥斯汀分校的奈特新闻中心等培训项目开发了致力于记者产品管理的MOOC(下方为课程视频介绍)。

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整个行业每个月都会出现新的有趣的职位，这进一步证明这一趋势。华盛顿邮报8月份宣布创建三个新的新闻室管理角色：操作编辑，产品编辑和项目编辑。华盛顿邮报新闻稿解释了这些角色是如何让新闻编辑部与工程团队更好地合作的，例如，产品编辑“将与工程和设计团队携手合作”。

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同样，“金融时报”最近任命前特别项目编辑Robin Kwong为数字交付负责人。把项目管理和设计思想引入新闻编辑室，他负责“跨越”金融时报“的编辑业务，推动数字化故事的界限，制定富有想象力的项目计划。

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其他人则强调跨越传统界限的重要性。 BBC世界服务组的数字发展编辑Dmitry Shishkin写道：“我还了解到，当不同学科的人共同工作时，最好的事情发生了 – 几年前BBC新闻已经成立了一个名为BBC新闻实验室的单位来做这件事。确切地说：在编辑，数据和工程之间的交集上进行创新。“

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2018年媒体将被迫认真对待这些新记者角色

在数字化转型中，转型永无止境，学习曲线不断演变。

2018年，重要的是我们开始认真思考这些角色以及这些角色如何发展。这些工作不容易分类，难以解释，不仅是在晚宴上，还是在与父母的谈话中，甚至同事中都需要额外的解释。

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这些职位中的许多职位目前都是那些每天塑造角色的人的个人发展的产物，反映了经验和机会的独特组合。一个很少与另一个相似。他们的共同之处在于，他们经常被安排在跨职能团队中，并且有一个桥接部分。他们的重要性在于他们是变革的推动者。

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当你创造一个新的角色（其中许多角色是由那些最终成为角色的人创造的），很难知道你要去哪里以及你对自己的评价。新闻室需要开始考虑为他们的桥梁建立真正的职业道路：他们离开时会发生什么？任何一个人是否能够替代他们，还是为个人量身定做？什么样的框架可以落实到位？

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数字化转型刚刚开场

在数字化转型中，转型永无止境，学习曲线不断演变。如果变革是新的规范，而这些角色将是这一变革的关键，那么我们就要开始提高对挑战的认识，并使他们能够不断推动创新。

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篇外：谁是尼曼新闻实验室 – Nieman Lab？

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曼新闻实验室 – Nieman Lab在其自我介绍中说道：

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加拿大可能面临的越境人潮 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 尼曼新闻实验室是一个试图帮助新闻工作者在网络时代找到未来的尝试。 互联网带来了空前的新闻和信息。但是它也破坏了几十年来一直支持优质新闻业的旧商业模式。全国各地的优秀记者正在失去工作或针对网络调整全新的新闻环境。我们想突出尝试创新，并弄清楚是什么让他们成功或失败。我们想为别人找到好点子。我们希望帮助记者和编辑适应网络为基地的工作;我们希望帮助传统新闻机构找到一条生存之路;我们同时希望帮助那些将补充或取代就新闻公司的新兴创业公司。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 我们从根本上是乐观的。 我们不假装有百分之五的答案，但是我们知道很多聪明的人。

（本文原文作者Federica Cherubini。文章由谷歌翻译和人工修改协助完成。图片来自于Pixbay免版权图片库。）

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