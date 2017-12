加拿大亿万富翁夫妇离奇死亡，凶杀组警官接管调查

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的亿万富翁夫妇巴里·谢尔曼(Barry Sherman)和妻子霍妮·谢尔曼(Honey Sherman) 于上周五(12月15日)离奇死亡,在加拿大引起震动。

星期一(12月18日),加拿大广播公司报道说,现在此案已经由负责凶杀案的警官接管,警方一直把谢尔曼夫妇的死因列为 “可疑”。

警方在周日发表声明说,制药公司 Apotex 的创始人巴里·谢尔曼(75岁)和妻子霍妮·谢尔曼 (70岁)都是因脖子被 “扼住” 而丧生。

© Chris Helgren/Reuters

死于家中地下室

加拿大的 “环球邮报” 报道说,谢尔曼夫妇本应该在今天前往美国佛罗里达,他们每年都要去佛罗里达一次,但上周五,有人在谢尔曼别墅地下室游泳池的栏杆上发现了两人的尸体。

周末曾有媒体报道说,调查人员的早期推论是巴里·谢尔曼先杀了自己的妻子,然后自杀,但他们的孩子推翻了这种说法,坚称不相信这是一起谋杀-自杀案。

谢尔曼的子女在星期六发表的一份声明中说,我们的父母对生活、对家庭、对社区充满热情,与媒体的报道完全不符。

他们还敦促警方对他们父母的死亡进行彻底、密集和客观的刑事调查,并要求媒体不要推测死因。

加拿大广播公司报道说,上周五多伦多凶杀组的警官布兰登·普莱斯(Brandon Price)在这对夫妇的住宅外面告诉记者,没有有人强行进入的迹象,警方也没有在寻找任何嫌疑人。

谢尔曼夫妇的住宅位于多伦多市北约克的 50 Old Colony Rd.,他们最近以 6.9 亿加元的价格在挂牌出售这栋别墅。

© Radio-Canada/Katherine Brulotte

加拿大政要表示悼念

加拿大广播公司报道说,这个周末,Apotex 的员工们、邻居们不断在谢尔曼夫妇的住宅前送上鲜花,以示悼念,加拿大的一些政要也纷纷发布悼念之词,其中包括加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau)和多伦多市长庄德利(John Tory)。

多伦多市长赞扬了谢尔曼对这个城市作出的贡献,他说:“巴里·谢尔曼是一个保守的人,但他在职业生涯中为多伦多市的人们创造了成百上千的就业机会”。

Apotex公司

巴里·谢尔曼(Barry Sherman)于1974年创立了多伦多的制药公司 Apotex,这个公司从两个员工起家,发展成由加拿大人拥有的最大一个制药公司,谢尔曼也由此积累了巨大财富。

最近 “加拿大商业”杂志 (Canadian Business)评估巴里·谢尔曼的净资产为 47.7亿加元(约合36.5亿美元),他在加拿大的富豪榜上排名第15。

(RCI with CBC, The Global and Mail)

