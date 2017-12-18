加拿大新任首席大法官宣誓就职，开启加拿大最高司法机构新篇章

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星期一（12月18日）上午在加拿大总督府，里夏尔.瓦格奈（Richard Wagner）宣誓就职，成为加拿大最高法院的新任首席大法官。瓦格奈今年60岁，加拿大法官的法定退休年龄是75岁。这意味着最高法院今后十五年都将由这位来自魁北克省欧陆法系的法学家领导。

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上个星期五正式退休的麦克拉伦（Beverley McLachlin）担任首席大法官十七年，加上此前担任大法官的时间，她在加拿大最高法院供职28年。在加拿大最高司法机构开始新篇章之际，许多分析人士也在评论这位加拿大首位女性首席大法官的成就和她对加拿大司法的深刻影响。

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CBC晚间新闻节目主持人Rosemary Barton采访麦克拉伦：



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过去十年中，加拿大最高法院九名大法官一致通过的判决达到71.5%，是历任首席大法官中最高的比例。麦克拉伦对接替她的瓦格奈的建议是：“尽最大努力让法院成为一个强大而愉快的地方。”

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她说，首席大法官和其他八位大法官一样，手里只有一票，对判决并没有更大影响力。“但有一件事我认为可以做的，是尽可能帮助另外八位法官发挥更大的作用，更愉快，更有效率和明智。”

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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麦克拉伦退休之际，前总理哈珀和她之间的一次纷争又被重新提起：

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