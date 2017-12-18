（Jeff J Mitchell/Getty Images)

好不容易全家团圆，是否应该“莫谈国事”？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 18 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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圣诞夜晚餐对加拿大人的重要性不亚于中国人的年夜饭。对许多家庭来说，这是一年里唯一一次全家几代人团聚的时候。另外，圣诞节到新年这段时间也是亲戚朋友互相请吃饭最频繁的时候。这种场合该不该谈政治？尤其是在今年的政治话题多半比较易燃易爆的情况下？

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（Twitter）

再过不到两周这些聚会就要拉开序幕，连众议院和各省议会的议员们都开始无心恋战。Radio-Canada的议会事务记者博维（Sébastien Bovet ）闲着也是闲着，于是在他的政治专栏里介绍了关于是否在节日聚会时谈政治的正反两方面的意见。

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正方：当然可以谈。难得有时间坐下来好好聊聊，对时事感兴趣的人怎么能不谈政治呢？说好的言论自由呢？

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多伦多礼仪专家丽萨.奥尔（Lisa Orr）认为，政治话题不是不可以谈，但是在节日聚会这种喜庆场合，主人家最好设立一些规则，例如要文明礼貌，不能爆粗口，接受对方跟你看法不一样。说到底，我们只是交换意见，不是参加辩论比赛。

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为了防患于未然，主人还应该在排座位的时候做一番风险评估。不要让两个立场相反的人坐在一起。你让一个铁杆川粉跟一个看见特朗普出现在电视上就心烦的人坐一处，当然会吵起来。另外，在按政治立场把客人分开之外，可能的话，最好再让脾气火爆的人坐在一个耐心的人旁边。

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最后，要承认人类的交流能力有限的现实，及时转移话题，改谈天气、旅行、孩子们的趣事等等。作为客人，要跟随主人在话题上的指引。另外在发表政治看法之前，先看看你的听众是不是属于能平静地讨论问题的那一类。如果不是的话，就别费那个劲儿了。

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这不是在讨论，是在比谁的嗓门更大。（George Frey/Getty Images)

方：隆重的晚餐或节日聚会不适合谈政治。

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过节从理论上来说是放松、享受的时间。但是职场礼仪专家卢.拜尔（Lew Bayer）注意到，许多人在节日期间感到有压力，情绪容易激动，身体也比较疲劳。即使在一个理想的环境里，政治也不是一个容易谈的话题。跟处于这种身心状况的人聊政治，你是自找苦吃。

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而且还有酒精在作怪呢。喝高了的时候不大会倾听，倒是更容易高声嚷嚷和说过头话，把一个简单的话题变成吵架。

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再者，聊政治的重点是政治问题，不是个人分歧。但是节日期间也是过往积怨很容易还魂的时候。本来可以一笑了之的不同看法，可能聊着聊着一不小心就变成宣泄怒气和互相伤害。

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拜尔还提醒说，在小孩子面前争论负面的或争议很大的话题是不合适的。如果是去别人家做客，让餐桌从头到尾被政治讨论占据是不礼貌的。为了这顿饭，有人花了好多个小时采买和准备，有人开了很长时间的车来和亲友相聚。她的建议是不要邀请政治上桌，把注意力放在饭菜和身边人身上吧。

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谈过节也不忘本行的博维则调侃说，一个聊政治聊坏了气氛的节日聚会，弄不好就会变成质询时段的众议院和省议会。大家可不要学那些议员的坏榜样啊。

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当然，加拿大议员们还没到这个地步。（SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

（RCI avec Radio-Canada et Contact Costco）

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